Pourquoi contribuez-vous à la protection d’habitats naturels avec le World Land Trust ?

Les raisons de notre engagement envers le développement durable.

theprintspace offre des prestations neutres en carbone et applique une éthique très simple : nous sommes une entreprise commerciale privée qui veut participer à des actions positives pour contribuer à une planète durable.

Nous sommes convaincus que les entreprises, plus que les individus, ont le devoir de fournir, ou de travailler à fournir, des solutions pour répondre à notre état d’urgence climatique. Dans ce but, nous croyons que toutes les entreprises devraient essayer de tirer parti des ressources économiques pour encourager la durabilité environnementale.

Le secteur informatique mondial est actuellement responsable de 8 % des émissions carbone : en conséquence, notre priorité est d’offrir à nos utilisateurs une plateforme créative qui s’efforce de minimiser son propre impact sur l’environnement.