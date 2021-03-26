Quelle est l’importance de la neutralité carbone pour theprintspace ?

Ce que signifie être neutre en carbone, et pourquoi cela nous tient à cœur.

Notre planète et la survie de la faune et de la flore sont menacées.

Le secteur informatique mondial est responsable de 8 % des émissions carbone : l’une des causes les plus importantes de changement climatique, celles-ci ont un impact désastreux sur les habitats naturels, la faune et la flore.

Après quelques recherches, nous avons été surpris de constater que de nombreux systèmes similaires au nôtre n’ont pas de politique environnementale. Nous avons donc voulu vous offrir la possibilité d’avoir recours à un système neutre en carbone.

En utilisant les prestations entièrement neutres en carbone de theprintspace, nos clients ont la garantie que nos services ne contribuent que de façon minime à leur empreinte carbone.