Comment contribuez-vous à la protection d’habitats naturels avec le World Land Trust ?

En savoir plus sur ce qui nous motive à adopter des modes de fonctionnement durables.

Quel est le principe ?

Chaque fois qu’un nouveau client passe une première commande d’un minimum de 25 £, nous sponsorisons le World Land Trust pour faire l’acquisition de 25 m 2 d’habitat naturel chaque année.

d’habitat naturel chaque année. Notre programme de recommandation est une incitation supplémentaire : nous offrons à chaque nouvel utilisateur qui a reçu une recommandation 25 % de réduction sur leur première commande.

Si vous nous recommandez à 10 amis ou collègues qui commandent chacune pour un montant d’au moins 25 £ , vous aurez protégé une réserve naturelle de la taille d’un court de tennis.

Et ce n’est qu’un début. À mesure que de nouveaux clients nous rejoignent et que nous nous développons, nous aurons consacrer plus de ressources à consacrer à nos dons au World Land Trust.

Pour lancer ce projet, nous avons fait un don initial dans le but de permettre au World Land Trust d’acheter 36 423m2 d’habitat naturel.

Pour savoir comment nous adresser de nouveaux utilisateurs et aider à protéger la nature, cliquez ici.