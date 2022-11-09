Comment faire pour recommander theprintspace ?

La marche à suivre pour nous recommander à un ami ou collègue, et les avantages qui en découlent.

Quand vous recommandez theprintspace à un ami, vous bénéficiez de plusieurs avantages. En plus de recevoir un crédit d’impression, à chaque fois que vous nous adressez un client, nous sponsorisons le World Land Trust pour assurer la protection de 25 m2 d’habitat naturel de votre part.

Trouver votre code personnel

Si vous souhaitez nous recommander à un ami, connectez-vous à votre compte creativehub puis cliquez sur votre nom en haut à droite de la page pour accéder aux détails de votre compte.

Dans la liste, sélectionnez « Recommandations ». Vous trouverez sur la page correspondante votre code de recommandation personnel.

Cliquez sur le bouton « Copier le code » et envoyez-le à votre ami par la messagerie de votre choix.

Utiliser un code

Maintenant, c’est au tour de votre ami. D’abord il lui faut créer un compte creativehub.

Quand son compte est créé et qu’il est prêt à effectuer un achat de plus de 50 £, il devra entrer le code que vous lui avez envoyé dans la case « Utiliser un coupon », après avoir ajouté un produit dans son panier.

Il obtiendra instantanément une réduction de 25 % sur son achat.

Dès qu’il aura passé sa première commande, votre code de recommandation sera activé. Par la suite, à chaque fois que votre ami effectuera une commande, vous recevrez un crédit d’impression équivalent à 10 % de la valeur de ses achats pendant les premiers 366 jours.

Veuillez noter que vous devez avoir enregistré une carte de paiement sur votre compte pour pouvoir nous recommander à un ami.