Ton numéro de suivi est créé au moment où la commande est expédiée, et non au moment où elle est passée. Il arrive dans l'e-mail d'expédition, et le lien de suivi apparaît aussi dans ton compte. Si tu n'as reçu pour l'instant que la confirmation de commande, celle-ci est encore en production et il n'y a pas encore de suivi.

Ce que tu reçois, et quand

L'e-mail de confirmation de commande, envoyé quand tu commandes. Il indique le numéro de commande et une date de livraison estimée. Ta commande est produite et passe le contrôle qualité. L'e-mail d'expédition, envoyé quand la commande quitte nos locaux, avec le lien de suivi.

Pour trouver le lien dans ton compte, va dans Orders (commandes) dans le menu de gauche sur order.creativehub.io, ouvre la commande et regarde dans la carte Status (statut). Où trouver le numéro de suivi de mes commandes de tirages ? détaille les étapes.

Combien de temps avant l'expédition

Le contrecollage prend 5 jours ouvrés et l'encadrement sur mesure 10 jours ouvrés, car chaque pièce est fabriquée à la commande. Les commandes de tirages seuls sont bien plus rapides. La date de livraison estimée affichée au moment du paiement couvre à la fois la production et le transport de ta commande. Voir Ma commande de tirages arrivera-t-elle pour une date précise ?

C'est normal pendant le premier jour environ. Après l'expédition, le transporteur doit encore scanner le colis à son entrée dans son réseau, et la page de suivi ne commence à se mettre à jour qu'après ce premier scan. Une fois le colis pris en charge par le transporteur, la page de suivi donne une estimation de livraison plus précise.

Le niveau de suivi selon le service

Les commandes pour des adresses dans l'UE sont livrées par DHL. Nous pouvons ajouter ton numéro de téléphone à un envoi DHL pour que tu reçoives des notifications par SMS : envoie-nous le numéro de commande et le numéro à utiliser.

Une grosse commande peut être répartie en plusieurs colis, chacun avec son propre numéro de suivi : vérifie donc si l'e-mail d'expédition contient plusieurs liens.

Périodes chargées

Dans les périodes de pointe, Noël avant tout, les délais de production sont légèrement allongés et proposés sans garantie, au mieux de nos possibilités : l'e-mail d'expédition peut donc mettre un peu plus de temps à arriver. Commande le plus tôt possible.

Nous demander de vérifier une commande

Écris à info@creativehub.io, ou passe par la page de contact, en indiquant :

le numéro de commande figurant dans ton e-mail de confirmation ; le nom sous lequel la commande a été passée ; le pays de livraison, s'il se situe hors du Royaume-Uni.

Nous vérifions le statut auprès de l'équipe de production et te répondons avec les informations de suivi ou un point sur l'avancement.

Chaque service de livraison offre un niveau de suivi différent, et notre page des services de livraison détaille les options pour le Royaume-Uni, l'UE, les États-Unis et le reste du monde.