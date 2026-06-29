Les commandes que tu as passées sur order.creativehub.io figurent dans ton compte sous Print orders (commandes de tirages), avec leurs factures. Les commandes passées avant le 29 juin 2026, sur notre ancienne plateforme, n’y figurent pas, mais nous les conservons toutes sans exception : envoie-nous le numéro de commande et nous t’enverrons la facture ou le détail de la commande.

Commandes passées avant le 29 juin 2026

Les anciennes commandes et factures n’apparaissent pas dans ton compte, quelle que soit la période sélectionnée, et il n’est pas possible de les exporter toi-même. Pour en obtenir une copie :

Retrouve le numéro de commande ou le numéro de facture. Le numéro de commande figure dans ton e-mail de confirmation de commande (« Your Order Number is … »). Contacte-nous depuis l’adresse e-mail de ton compte et indique ce numéro. Nous envoyons la facture, ou le détail de la commande comme le format, le papier et la bordure, à l’adresse e-mail de ton compte.

Les images que tu avais importées sont toujours dans ta bibliothèque : une fois que tu as le détail, tu peux donc commander de nouveau le même tirage.

Je n’ai pas reçu de confirmation de commande

Vérifie d’abord ton dossier de spam ou de courrier indésirable, puis assure-toi que l’adresse e-mail saisie lors du paiement était correctement orthographiée. Si tu ne trouves pas l’e-mail, indique-nous le nom sous lequel la commande a été passée et la date de la commande : nous la rechercherons et te confirmerons le numéro de commande.

J’ai saisi une mauvaise adresse e-mail sur une commande

L’adresse e-mail associée à une commande ne peut pas être modifiée une fois la commande passée. La confirmation, l’e-mail d’expédition et le lien de suivi sont tous envoyés à l’adresse sous laquelle la commande a été passée. La commande elle-même n’est pas affectée : elle est imprimée et expédiée normalement, et seuls les e-mails qui la concernent arrivent dans la mauvaise boîte de réception.

Pour cette commande : envoie-nous le numéro de commande et nous t’enverrons la facture ou la confirmation sur demande. Une fois la commande expédiée, nous pouvons aussi transférer le lien de suivi à l’adresse depuis laquelle tu nous écris.

envoie-nous le numéro de commande et nous t’enverrons la facture ou la confirmation sur demande. Une fois la commande expédiée, nous pouvons aussi transférer le lien de suivi à l’adresse depuis laquelle tu nous écris. Pour les commandes futures : connecte-toi et mets à jour ton adresse sous Settings → Account → Email Address (paramètres, compte, adresse e-mail). Les confirmations et les e-mails de suivi des commandes suivantes seront alors envoyés à la nouvelle adresse.

Pour les commandes passées sur la plateforme actuelle, consulte Où trouver la liste de mes commandes de tirages et mes factures ? et Où trouver le numéro de suivi de mes commandes de tirages ? Les prix actuels pour une nouvelle commande identique sont indiqués au moment du paiement et sur la page des tarifs.

Tu comptes commander à nouveau un ancien tirage ? Les prix actuels par format pour l'impression, le contrecollage et l'encadrement sont dans notre liste de prix en ligne.