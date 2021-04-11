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Comment puis-je contacter le service client ?

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Comment entrer en contact avec l’équipe de notre service client.

Commandes de tirages

Notre service client se fera un plaisir de vous aider avec professionnalisme. N’hésitez pas à faire appel à nous. 

Vous pouvez entrer en contact :

  • Par messagerie instantanée : sur notre site web, en cliquant sur l’icône bleue de la chatbox en bas à droite de la page
  • Par e-mail : info@theprintspace.co.uk

Commandes de contrecollage ou d’encadrement

Pour tout renseignement concernant ces prestations, adressez-vous à notre service spécialisé dans le contrecollage et l’encadrement à Londres :

Notre service de contrecollage et d’encadrement est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, et le samedi de 9 h à 17 h (heure anglaise). 

Mis à jour le 11 avril 2021

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