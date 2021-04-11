Comment puis-je contacter le service client ?

Comment entrer en contact avec l’équipe de notre service client.

Commandes de tirages

Notre service client se fera un plaisir de vous aider avec professionnalisme. N’hésitez pas à faire appel à nous.

Vous pouvez entrer en contact :

Par messagerie instantanée : sur notre site web, en cliquant sur l’icône bleue de la chatbox en bas à droite de la page

Par e-mail : info@theprintspace.co.uk

Commandes de contrecollage ou d’encadrement

Pour tout renseignement concernant ces prestations, adressez-vous à notre service spécialisé dans le contrecollage et l’encadrement à Londres :

Par e-mail : info@londonpictureframing.co.uk

Appelez-nous : +44(0)20 7749 0618

Passez nous voir : 238 Kingsland Road, E2 8AX, Londres

Notre service de contrecollage et d’encadrement est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, et le samedi de 9 h à 17 h (heure anglaise).