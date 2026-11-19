Pars de ta date et remonte le temps : délai de production, plus délai de livraison, plus un jour ou deux de marge. Nous pouvons te dire quand une commande sera imprimée et expédiée, mais l'acheminement dépend du transporteur : toute estimation de livraison est donc donnée au mieux de nos possibilités et une date d'arrivée ne peut pas être garantie.

Étape 1 : compter la production

Les commandes de tirages seuls sont expédiées au plus tard le jour ouvré suivant lorsqu'elles sont passées avant 13 h 30, heure du Royaume-Uni. Les tirages C-type sont expédiés sous deux jours ouvrés. Cela vaut pour un seul tirage A4, un tirage Giclée d'un mètre de large ou un lot de tirages plus petits.

Les finitions ajoutent du temps, car elles sont réalisées à la commande :

Contrecollage à sec : 5 jours ouvrés.

Contrecollage Acrylic Reverse (sous acrylique) : 10 jours ouvrés.

Encadrement sur mesure : 10 jours ouvrés.

Formats, délais et limites du contrecollage sont précisés dans notre guide du tirage contrecollé.

Les délais se comptent en jours ouvrés. La production ne tourne ni le week-end ni les jours fériés du studio qui fabrique ta commande : une commande passée un vendredi après-midi bascule donc sur la semaine suivante. La liste complète est dans Délais de production.

Étape 2 : ajouter le délai de livraison

Le délai de livraison commence à l'expédition et dépend du service que tu choisis au moment du paiement.

Les commandes à destination de l'UE sont imprimées dans notre studio de Düsseldorf et livrées par DHL dans l'UE. Une fois la commande expédiée, DHL express livre en général le jour ouvré suivant ; compte 1 à 2 jours de plus pour les retards du transporteur. Si ton adresse est en Allemagne, le retrait au studio de Düsseldorf est aussi proposé au moment du paiement.

Tu trouveras plus d'informations sur les services sur notre page des services de livraison.

Étape 3 : vérifier l'estimation au moment du paiement

La date de livraison estimée affichée au moment du paiement couvre à la fois la production et le transport pour ta commande exacte : c'est donc le meilleur moyen de savoir si une date est réaliste. Tu peux la consulter sans payer :

Prépare la commande sur order.creativehub.io comme d'habitude. Passe à l'étape du paiement et saisis l'adresse de livraison complète. Compare les options de livraison proposées pour cette adresse. Chacune affiche une date de livraison estimée. Choisis l'option qui arrive avec une marge confortable avant la date dont tu as besoin.

C'est surtout important pour les adresses isolées et insulaires, où les estimations habituelles peuvent ne pas s'appliquer. Si l'estimation est trop proche de ta date limite, passe au service plus rapide.

Délais serrés

Commande le plus tôt possible. C'est la chose la plus utile que tu puisses faire pour tenir une date fixe.

Commande le tirage seul . L'encadrement prend 10 jours ouvrés, une commande encadrée a donc peu de chances d'être réalisable en moins de deux semaines. L'encadrement ne peut pas être ajouté après coup à une commande de tirage seul : un délai serré implique donc en général de trouver le cadre séparément.

. L'encadrement prend 10 jours ouvrés, une commande encadrée a donc peu de chances d'être réalisable en moins de deux semaines. L'encadrement ne peut pas être ajouté après coup à une commande de tirage seul : un délai serré implique donc en général de trouver le cadre séparément. Il n'existe pas de service de production express fixe. L'acheminement est la partie que tu peux accélérer.

Noël et autres périodes chargées

Pendant les fêtes, nos délais sont légèrement allongés et proposés au mieux de nos possibilités. Chaque année, nous publions les dates limites de commande pour une livraison avant Noël une fois que les transporteurs ont confirmé leurs calendriers. En attendant les nouvelles dates, les dates limites de l'an dernier sont un repère raisonnable pour t'organiser : les commandes de tirages seuls demandent le moins de délai et les commandes encadrées le plus.

Demande-nous de vérifier une date

Avant de commander, écris à info@creativehub.io en indiquant la date limite, la destination de la commande, le format, le papier, la quantité et si elle est encadrée ou non. Nous te dirons honnêtement si la date est tenable.

Quand une date compte, compare les services avant de commander : notre page options et délais de livraison couvre les tirages, les contrecollages et les encadrements.