Mes tirages sont arrivés endommagés, comment me les faire remplacer ou rembourser ?

Que faire si vous constatez des dégâts à la livraison de vos tirages d’art.

Si vous recevez un tirage endommagé, ou si votre commande est défectueuse d’une façon ou d’une autre, nous vous enverrons un remplacement gratuit et nous prendrons les frais d’expédition à notre charge. Vous aurez aussi l’option de demander un remboursement.

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