Oui. Envoie-nous le fichier avant de commander : nous le vérifierons gratuitement et t'indiquerons le plus grand format auquel nous recommandons de l'imprimer. C'est surtout utile quand tu vises un grand format à partir d'un fichier de téléphone ou d'appareil photo, ou quand tu n'as qu'une petite version de l'œuvre.

Ce que nous vérifions

Les dimensions en pixels. Nous en déduisons le format maximum que nous recommandons. La référence est de 300 ppi au format final du tirage, et 200 ppi est le minimum. Pour un tirage de 400 × 400 mm, 300 ppi correspondent à environ 4720 × 4720 pixels.

Nous en déduisons le format maximum que nous recommandons. La référence est de 300 ppi au format final du tirage, et 200 ppi est le minimum. Pour un tirage de 400 × 400 mm, 300 ppi correspondent à environ 4720 × 4720 pixels. La technique d'impression et le papier. Nous pouvons suggérer le type de tirage et le papier adaptés au fichier.

Nous n'évaluons pas la qualité de l'image ni sa retouche, et nous ne retouchons pas les fichiers, ne les rééchantillonnons pas et ne les agrandissons pas. Les fichiers sont imprimés exactement tels que fournis. Si nous pensons qu'un fichier ne tiendra pas au format que tu veux, nous te le dirons et te proposerons le plus grand format que nous imprimerions sereinement.

Pour préparer un fichier et choisir un format par toi-même, suis notre guide Comment imprimer votre art.

Comment envoyer le fichier

Envoie l'image par e-mail à info@creativehub.io, directement en pièce jointe, ou sous forme de lien de partage de fichiers si elle est volumineuse. Le lien doit s'ouvrir sans connexion ni étape de vérification. Envoie un JPEG haute résolution ou un TIFF aplati. Indique-nous le format et le papier que tu envisages.

Il nous faut le fichier lui-même. Nous ne pouvons pas télécharger d'images depuis des pages comme Pinterest ou une annonce sur une place de marché.

Ces informations nous aident à te répondre en un seul message :

les dimensions en pixels (par exemple 5000 × 5000 px), ou la taille physique et le dpi auxquels le fichier est réglé ;

le mode colorimétrique ;

la marge ou le ratio dont tu as besoin. Donne la taille de l'image et la largeur de la marge, car une marge change la taille de la feuille et non la résolution de l'image ;

s'il s'agit d'une photo, d'un scan ou d'une image générée par IA ;

ta date limite, si tu en as une.

Quand tu auras une réponse

Les vérifications de format sont traitées par notre équipe au studio. Si tu écris un week-end ou en dehors des heures d'ouverture du studio, nous répondons à sa réouverture.

Vérifier toi-même

Pour un maximum approximatif, divise chaque dimension en pixels par 200 : le résultat est la taille en pouces. Pour l'idéal, divise par 300. Le guide des formats de tirage contient les tableaux complets. Sur le site de commande, l'étape du format affiche DPI at this size (le DPI à ce format) et passe à l'orange avec un avertissement Low DPI (résolution faible) en dessous de 200 dpi. Cet avertissement ne t'empêche pas de commander.

Si le fichier est un peu petit

Retrouve l'original. Les images enregistrées depuis un site web ou envoyées par une messagerie ont généralement été réduites. Le fichier d'origine de l'appareil photo, du scanner ou de la création s'imprimera en plus grand.

Les images enregistrées depuis un site web ou envoyées par une messagerie ont généralement été réduites. Le fichier d'origine de l'appareil photo, du scanner ou de la création s'imprimera en plus grand. Imprimer en dessous de 300 ppi, c'est toi qui décides. Le tirage n'est pas raté pour autant ; les détails fins s'adoucissent à mesure que le format augmente. Que cela se voie ou non dépend de l'image, du papier et de la distance d'observation, et les grands tirages pardonnent davantage parce qu'on les regarde de plus loin. Dès qu'un fichier descend nettement sous 200 ppi au format final, imprime plus petit.

Le tirage n'est pas raté pour autant ; les détails fins s'adoucissent à mesure que le format augmente. Que cela se voie ou non dépend de l'image, du papier et de la distance d'observation, et les grands tirages pardonnent davantage parce qu'on les regarde de plus loin. Dès qu'un fichier descend nettement sous 200 ppi au format final, imprime plus petit. Agrandissement. Tu peux agrandir le fichier toi-même avec un outil comme Adobe Super Resolution ou Topaz Gigapixel AI. L'agrandissement ajoute des pixels, pas des détails : prends donc le résultat avec prudence.

Tu peux agrandir le fichier toi-même avec un outil comme Adobe Super Resolution ou Topaz Gigapixel AI. L'agrandissement ajoute des pixels, pas des détails : prends donc le résultat avec prudence. Commande une bande d'essai. Elle te montre la netteté, les couleurs et le papier en main avant de t'engager sur le tirage complet. Voir Comment réaliser une bande d'essai.

Quand tu es prêt à commander

La vérification sert uniquement de conseil. Pour commander, envoie le fichier dans ton compte sur order.creativehub.io : nous n'imprimons qu'à partir des fichiers qui y sont envoyés.

Une vérification du format t'indique jusqu'où le fichier peut être agrandi, et notre guide comment faire une bande test montre comment en avoir la preuve sur papier.