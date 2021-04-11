Quelle est la résolution des imprimantes chez theprintspace ?

Plus d’informations sur les PPP/PPI et la résolution de nos imprimantes.

Quelle doit être la résolution de mon fichier ?

La résolution de notre imprimante photo numérique est réglée sur 300 points par pouce (DPI en anglais, ou PPP), tandis que la résolution de notre imprimante jet d’encre est de 2880 DPI.

Quand vous configurez votre fichier pour l’impression, définissez une résolution de 300 pixels par pouce (PPI en anglais, également abrégé PPP) – qu’il s’agisse d’un tirage photo argentique ou d’une impression jet d’encre pigmentaire.

Encore des questions ?

Pour plus de détails concernant les PPP/PPI et nos paramètres de résolution d’impression, n’hésitez pas à nous contacter.