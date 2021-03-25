Déterminer le format optimal pour votre tirage d’art grâce à notre guide

Comment calculer les dimensions optimales pour votre tirage d’art en vous aidant de ce guide.

Étape 1 : Vérifiez la résolution en mégapixels de votre appareil photo

Le guide des formats ci-dessous se réfère à la taille du capteur de chaque appareil photo, mesurée en mégapixels.

Ce tableau liste certains portables, appareils photo bridge et appareils reflex mono-objectifs parmi les plus populaires, mais il vaut mieux que vous trouviez la taille du capteur de votre propre appareil photo en mégapixels.

Une fois que vous connaissez la résolution de votre appareil photo en mégapixels, passez à la deuxième étape.

Modèle d’appareil photo Mégapixels iPhone 4 5 iPhone 4s, 5, 5s 8 iPhone 6, 6 Plus 8 iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus 12 Samsung Galaxy S6 16 Fujifilm X70 16.3 Sony RX100 20 Leica Q 24.2 Canon Powershot G5 20 Canon 5D Mark III 22 Nikon D800 36.3

Étape 2 : Déterminez la taille optimale d’un tirage d’art à l’aide de notre guide

Ce petit guide des formats d’impression vous aidera à obtenir les meilleurs résultats possibles pour vos tirages.

Descendez le long de la première colonne jusqu’à ce que vous trouviez le nombre de mégapixels correspondant (au moins approximativement) à votre appareil photo, puis utilisez les couleurs comme indicateurs de la qualité de votre tirage pour chaque format d’impression.

Exceptionnel : La meilleure qualité possible dans ce domaine. Ce classement garantit une image de qualité supérieure.

Excellent : Réduction de qualité minime par rapport à la première catégorie, qui ne pourra se noter que dans les très grands formats. La qualité de l’image produite reste superbe.

Bon : Supérieur à la moyenne, mais sans atteindre le niveau de l’excellence. Cette qualité produira des tirages photographiques très esthétiques.

Acceptable : Bonne qualité, que la plupart des photographes considèrent satisfaisante pour des tirages.

Médiocre : Basse résolution, d’où la nécessité d’éviter les tirages grand format. La netteté et le détail sont inférieurs à la moyenne. On peut cependant réaliser des petits tirages de qualité acceptable.

Note : ce guide ne donne qu’une approximation de la qualité pour un format de tirage donné. La qualité restant une notion subjective, nous vous recommandons de réaliser un test d’impression si vous souhaitez agrandir votre image, ou si vous n’êtes pas certain de la qualité du fichier numérique.

Quels facteurs contribuent à la qualité d’un fichier image numérique ?

De nombreux facteurs influent sur la qualité d’un fichier image numérique et déterminent en quel format vous pourrez imprimer votre œuvre.

Les trois facteurs principaux sont la taille du capteur de l’appareil photo définie en mégapixels, la qualité de l’objectif et le sujet de la photo. Par exemple, une image abstraite pourra plus facilement être agrandie qu’une image légèrement floue.

Réaliser un test d’impression pour avoir un aperçu de la qualité d’un tirage

Chez theprintspace, nous vous conseillons de réaliser un test d’impression de la taille la plus grande possible qui puisse vous permettre d’évaluer la qualité du tirage.

Cela vous donnera aussi la possibilité de vérifier la couleur, la netteté et l’impact de l’agrandissement du fichier.

Ne perdez pas de vue le fait que le spectateur se placera à une distance plus grande pour regarder un tirage de grand format.

Vous hésitez encore sur le choix du format d’impression ?

Contactez notre équipe.