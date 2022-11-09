Quelle est la politique de retour pour les ventes de tirages gérées par theprintspace ?

Politique de retour

Pour les ventes effectuées dans votre boutique en ligne, c’est vous le commerçant.

La vente de tirage est une transaction entre vous (le vendeur) et le client. Nous jouons le rôle de prestataire d’impression, ce qui signifie qu’il existe une deuxième transaction séparée entre vous (le vendeur) et nous pour le montant des coûts de production.

Vous pouvez en apprendre plus ici sur les mécanismes de ces transactions.

Les remboursements autres que pour des tirages défectueux (voir plus bas) sont à votre discrétion en tant que commerçant et en fonction de votre propre politique de retour.

Par exemple, si un acheteur demande un remboursement parce qu’il a changé d’avis et ne veut plus le tirage, ce sera entièrement à vous de décider de le rembourser ou non.

Nous recommandons d’accepter les remboursements dans un délai raisonnable, qui doit être clairement précisé dans votre politique de retour. Si vous avez besoin d’effectuer un remboursement, le tirage devra être retourné à votre adresse. Une fois que vous l’aurez reçu, vous pourrez rembourser le client à partir de votre compte Shopify.

Les coûts de production et d’expédition que creativehub vous a facturés sur cette vente ne vous seront pas remboursés, puisqu’il s’agit d’une transaction distincte couvrant les frais de réalisation du tirage.

Si une commande est abîmée ou défectueuse

Si un tirage est abîmé ou défectueux, nous expédierons un remplacement sans frais et nous prendrons à notre charge les frais d’expédition correspondants.

Si le client préfère demander un remboursement à ce stade, nous respecterons ce choix. Une fois que nous aurons reçu et examiné le tirage dans notre atelier, nous vous enverrons un e-mail vous confirmant que nous vous rembourserons les coûts de production. Nous vous demanderons également de rembourser au client le montant de son achat.