Nous proposons deux papiers C-type, Fuji Matt et Fuji Gloss. Fuji Pearl, Fuji Flex et Kodak Endura Metallic ont été arrêtés et ne seront pas réapprovisionnés. Les papiers actuels les plus proches sont Fuji Gloss, Hahnemühle Pearl et Canson Baryta, selon ce que tu appréciais dans le papier d'origine.

Nos papiers C-type actuels

Fuji Matt (231 g/m²) : un papier photographique semi-mat, légèrement satiné, à la fine texture grenée. C'est notre papier C-type le plus demandé ; il se comporte bien sous un éclairage direct et ses noirs sont un peu plus doux que ceux du Fuji Gloss.

un papier photographique semi-mat, légèrement satiné, à la fine texture grenée. C'est notre papier C-type le plus demandé ; il se comporte bien sous un éclairage direct et ses noirs sont un peu plus doux que ceux du Fuji Gloss. Fuji Gloss (246 g/m²) : un papier brillant aux couleurs riches et éclatantes, qui offre les noirs les plus profonds et le contraste le plus marqué des deux. Il se prête bien au contrecollage.

Ce sont tous deux des papiers Fuji Crystal Archive. Pour commander, téléverse ton fichier sur order.creativehub.io, choisis C-type comme type de tirage, puis Fuji Matt ou Fuji Gloss. Plus d'informations sur la page impression C-type.

Les papiers qui ont été arrêtés

Fuji Pearl et Fuji Flex (C-type) ont été arrêtés en septembre 2025.

(C-type) ont été arrêtés en septembre 2025. Kodak Endura Metallic a été arrêté il y a déjà un certain temps.

Ces changements sont définitifs. Aucun des deux papiers C-type actuels n'a d'effet métallique ou nacré, et nous ne proposons pas de substitut métallique direct.

Les alternatives les plus proches

Papier actuel Pourquoi le choisir Fuji Gloss (C-type) Le plus proche pour la profondeur et la saturation des couleurs. Il ne reproduit pas le reflet nacré ou métallique. Hahnemühle Pearl (giclée, 285 g/m²) Finition perlée avec une fine texture en peau d'orange ; la surface la plus proche de celle du Fuji Pearl. Canson Baryta (giclée, 310 g/m²) À envisager pour les travaux auparavant tirés sur Fuji Flex : les noirs et les blancs les plus intenses de notre gamme, avec une finition légèrement brillante. Fuji Matt (C-type) Si tu préfères désormais une surface sans reflets.

Une bande test de ta propre image sur chaque papier envisagé est le moyen fiable de choisir. Si tu commandes des bandes à la fois sur Canson Baryta et sur Fuji Gloss, le Baryta est la feuille la plus épaisse et la plus lourde.

Assortir une série existante

Pour poursuivre une série tirée sur Fuji Flex, imprime d'abord une image sur Fuji Gloss et compare-la côte à côte avec un tirage Flex existant avant de retirer toute la série.

Un pack d'échantillons de papiers photo est une autre façon de comparer en main les papiers actuels avant de choisir.

Si tu ne sais plus quel papier a été utilisé pour une commande précédente, envoie-nous les détails de la commande d'origine via la page de contact : nous vérifierons et te confirmerons l'option actuelle la plus proche. Les commandes passées avant le 29 juin 2026 n'apparaissent pas dans ton compte, mais nous en conservons les traces.

Autres papiers que nous n'avons pas, et l'équivalent le plus proche

Le papier que tu cherches peut-être Le papier le plus proche que nous avons Hahnemühle Glossy FineArt Baryta Canson Baryta (310 g/m², légèrement brillant) Hahnemühle Photo Rag Baryta 315 g/m², papiers martelés ou ivoire Canson Baryta 310 g/m², le seul papier baryté que nous avons. Pour des tirages d'exposition en noir et blanc, Hahnemühle Photo Rag 308 g/m² est l'alternative mate. Epson Semi Matte Pro Epson Semi-Gloss Somerset Enhanced (Radiant White Satin) 330 g/m² Hahnemühle Pearl ou Hahnemühle Photo Rag « FineArt Pearl » Hahnemühle Pearl (285 g/m²)

Si un papier ne fait pas partie de nos neuf papiers, nous ne le proposons pas, et nous ne pouvons pas imprimer sur un papier que tu fournis.

Si l'impression C-type prend du retard

Les tirages C-type sont normalement prêts sous deux jours ouvrés. De temps à autre, l'imprimante C-type est à l'arrêt pendant que notre technicien intervient dessus. Dans ce cas, les commandes C-type peuvent être retardées, et il se peut qu'au début nous ne sachions pas quand l'impression reprendra.

Contacte-nous avec ton numéro de commande. Nous te dirons ce que nous savons et te tiendrons au courant dès qu'une date sera confirmée.

Si tu as besoin du tirage rapidement, demande-nous de passer au giclée. Epson Semi-Gloss est le papier giclée dont le rendu se rapproche le plus d'un tirage C-type.

Fuji Matt et Fuji Gloss sont comparés côte à côte sur notre page de tirage C-type, où tu trouveras aussi le pack d'échantillons si tu veux les avoir en main.