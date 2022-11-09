Si j’opte pour moins de stockage, serai-je remboursé pour la période payée d’avance ?

Ce qui se passe quand vous changez votre forfait mensuel pour un forfait plus limité.

Puis-je être remboursé du stockage qui me reste ?

Vous ne recevrez pas de remboursement si vous changez votre forfait pour un autre moins avantageux.

Vous garderez votre forfait existant jusqu’à la fin de votre période de facturation. Votre nouveau forfait sera ensuite activé.

Veuillez vous assurer que le stockage que vous utilisez ne dépasse pas les limites de votre nouveau forfait avant la date de changement.

Vous désirez en savoir plus sur votre capacité de stockage ?

Contactez-nous ou cliquez sur l’icône bleue de la chatbox en bas à droite de la page pour dialoguer avec un membre de notre équipe.