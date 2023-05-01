Pourquoi mes fichiers ont-ils été supprimés de mon compte ?

creativehub supprime automatiquement les fichiers des comptes inactifs, c’est-à-dire des comptes sur lesquels, pendant 18 mois, aucun fichier n’a été importé et aucune commande (directe ou e-commerce) n’a été passée.

Nous le faisons pour réduire notre empreinte carbone. Tes fichiers sont stockés sur des serveurs à accès rapide ; après ce délai raisonnable de 18 mois, nous les supprimons pour éviter une consommation d’énergie inutile.

Nous ne pouvons pas récupérer ces fichiers : tu devras les réimporter dans ton compte.