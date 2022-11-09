Comment changer l’adresse e-mail de mon compte ?

Modifier l’adresse e-mail enregistrée dans les paramètres de votre compte.
Étape par étape
Voici comment changer l’adresse e-mail associée à votre compte creativehub :
- Connectez-vous à votre compte creativehub
- Cliquez sur votre nom en haut à droite de la page
- Sélectionnez les options suivantes : « Paramètres de mon compte » > « Adresse e-mail »
- Rentrez votre nouvelle adresse e-mail et cliquez sur « Actualiser ». Rentrez de nouveau l’adresse e-mail correcte pour la confirmer, et cliquez sur « Envoyer ».
- Vous recevrez un lien de confirmation à votre nouvelle adresse e-mail.
- Dès que vous aurez suivi le lien pour confirmer votre nouvelle adresse e-mail, vous pourrez vous connecter en utilisant l’information remise à jour.
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