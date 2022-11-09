Commande
Accueil/Gérer votre compte/Comment changer la langue de mon compte ?

Comment changer la langue de mon compte ?

Sommaire

Apprenez comment modifier la langue d’affichage de votre compte.

Étape par étape

Votre compte est disponible dans 6 langues différentes. Si vous souhaitez changer la langue d’affichage de votre compte, procédez comme suit :

  •  Connectez-vous à votre compte creativehub et cliquez sur votre nom en haut à droite de la page
  • Sélectionnez les options suivantes : « Paramètres de mon compte » > « Détails du compte » 
  • Dans vos coordonnées, vous trouverez un menu déroulant des différentes langues. Choisissez la langue de votre choix. 
  • Après avoir fait votre sélection, cliquez sur « Actualiser ». 

Encore des questions ?

Contactez-nous, ou cliquez sur l’icône bleue de la chatbox en bas à droite de la page pour démarrer une conversation avec un des membres de notre équipe. 

Mis à jour le 9 novembre 2022

Cet article t'a-t-il aidé ?

Oui, merci !Pas vraiment

Articles liés