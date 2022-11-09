Comment changer la langue de mon compte ?

Apprenez comment modifier la langue d’affichage de votre compte.

Étape par étape

Votre compte est disponible dans 6 langues différentes. Si vous souhaitez changer la langue d’affichage de votre compte, procédez comme suit :

Connectez-vous à votre compte creativehub et cliquez sur votre nom en haut à droite de la page

Sélectionnez les options suivantes : « Paramètres de mon compte » > « Détails du compte »

Dans vos coordonnées, vous trouverez un menu déroulant des différentes langues. Choisissez la langue de votre choix.

Après avoir fait votre sélection, cliquez sur « Actualiser ».

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