Comment changer, ajouter ou supprimer une adresse de livraison ?

Modifier les adresses de livraison sur votre compte.

Ajouter, modifier ou supprimer une adresse de livraison avant de passer une commande

Voici comment mettre à jour vos adresses de livraison :

Connectez-vous à votre compte creativehub

Cliquez sur votre nom en haut à droite de la page

Sélectionnez les options suivantes : « Paramètres de mon compte » > « Détails du compte »

Faites défiler vers le bas jusqu’à la section « Adresse de livraison ». Là, vous pourrez cliquer sur « Modifier » pour changer votre adresse existante, « Supprimer » pour effacer une adresse, et « Ajouter une nouvelle adresse » pour choisir une nouvelle adresse de livraison.

Une fois que vous aurez actualisé vos informations de livraison, une liste mise à jour de vos adresses apparaîtra quand vous réglerez votre commande.

Vous avez aussi la possibilité de rentrer directement une nouvelle adresse au moment de payer.

Modifier une adresse après avoir passé une commande

Nous pouvons changer l’adresse de livraison d’une commande moins d’1 heure après que vous l’ayez passée.

Si ce délai d’1 heure est dépassé, nous ne pouvons pas garantir que le changement sera possible, compte tenu de la rapidité de notre délai de production.

Pour modifier votre adresse après avoir passé une commande, merci de contacter notre équipe par téléphone, chatbox ou email.