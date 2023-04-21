En quoi sont faits les cadres standard pour le dropshipping ?

Marque des cadres

La marque utilisée pour nos cadres standard pour le dropshipping est Nielsen Quadrum. Pour un aperçu des cadres que nous proposons, regarde la vidéo ci-dessous :

Le bois

Les cadres Quadrum sont fabriqués en Allemagne à partir de bois certifié FSC®. Le bois provient de forêts gérées durablement, répondant aux critères du Forest Stewardship Council. Les cadres chêne sont en bois massif issu de sources certifiées FSC®, avec un placage chêne.

Le verre

La plupart des vitres des cadres sont en verre float aux bords polis, avec un filtre UV d’environ 45 %. Pour les très grands formats A1, 60x80 cm et 70x100 cm, nous utilisons un acrylique transparent de 3 mm de très haute qualité afin d’éviter toute casse pendant le transport. Les cadres sont également équipés d’un intercalaire sans acide et d’un dos rigide.

Couleurs des cadres

Les couleurs proposées sont « blanc », « noir » et « chêne »

Tu peux prévisualiser ces couleurs sur notre site ici. Note que les aperçus montrent des cadres au format A, mais la finition est identique pour tous les formats proposés.

Dimensions des cadres

Nous proposons des cadres standard pour le dropshipping en 12 formats couvrant les proportions les plus courantes : formats A, 1:1, 2:3, 3:4, 4:5, 5:7. Pour en savoir plus sur ces formats et leurs tarifs, clique ici.

Pour chacun de ces formats, les dimensions de la baguette en bois sont identiques : 25 mm de profondeur et 16 mm de largeur.

Système d’accrochage

Le système d’accrochage au dos du cadre est de type « accroche sur clou ». Les cadres au format A sont équipés d’attaches pour un accrochage en portrait et en paysage. Voici à quoi ressemble l’attache au dos du cadre :