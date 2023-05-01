Quand dois-je payer la TVA sur mes commandes de tirages ?

Comprendre quand nous te facturons la TVA sur tes commandes en ligne.

La TVA (taxe de vente) est calculée en fonction de l’adresse de livraison du tirage. Voici les règles :

Si ton tirage est livré au Royaume-Uni

Si ton tirage est livré au Royaume-Uni, nous te facturons toujours la TVA.

Si ton tirage est livré dans l’UE et que tu n’es pas assujetti à la TVA

Si ton tirage est livré dans l’UE et que tu n’es pas immatriculé à la TVA dans ton pays de résidence de l’UE, nous te facturons toujours la TVA.

Si ton tirage est livré dans l’UE et que tu es assujetti à la TVA

Si ton tirage est livré dans l’UE, que tu es immatriculé à la TVA dans ton pays de résidence de l’UE et que tu nous fournis ton numéro de TVA intracommunautaire valide, nous ne te facturons pas la TVA.

Si ton tirage est livré en dehors de l’UE

Si ton tirage est livré en dehors de l’UE, nous ne te facturons pas la TVA.

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