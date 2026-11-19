Le retrait fait partie des options de livraison proposées au moment du paiement sur order.creativehub.io. Il est gratuit, et toute personne qui a ton numéro de commande peut retirer la commande à ta place.

Où se trouve l’option de retrait

Les options de livraison, retrait compris, n’apparaissent qu’une fois que tu as saisi et confirmé une adresse de livraison. Le retrait s’affiche sous le nom Collect London Studio (retrait au studio de Londres) lorsque cette adresse se trouve au Royaume-Uni, ou Collect Düsseldorf Studio (retrait au studio de Düsseldorf) lorsqu’elle se trouve en Allemagne. Si tu ne la vois pas, saisis d’abord une adresse ; l’adresse du studio lui-même convient.

Les commandes avec encadrement sur mesure et contrecollage sont fabriquées à Londres : seul le studio de Londres est donc proposé pour celles-ci. Le retrait concerne les commandes que tu passes directement auprès de nous. Les commandes passées via la boutique en ligne d’un artiste sont expédiées à l’acheteur et ne peuvent pas être retirées.

Retirer une commande à Düsseldorf

Les commandes destinées à des adresses dans l’UE sont imprimées dans notre studio de Düsseldorf, et le retrait y est proposé au moment du paiement lorsque l’adresse de livraison se trouve en Allemagne. Nous ne pouvons pas organiser d’enlèvements par coursier ni de retraits par un prestataire tiers au studio de Düsseldorf. Si une galerie ou un autre tiers a besoin du tirage, saisis son adresse comme adresse de livraison et la commande est produite et envoyée directement à cette adresse.

Passer du retrait à la livraison, et inversement

Les deux sont possibles si tu le demandes à temps. Écris à info@creativehub.io en indiquant le numéro de commande.

De la livraison au retrait : si tu le demandes avant que la commande ne quitte notre studio, nous pouvons la garder au studio pour un retrait au lieu de l’expédier.

si tu le demandes avant que la commande ne quitte notre studio, nous pouvons la garder au studio pour un retrait au lieu de l’expédier. Du retrait à la livraison : indique-nous le service souhaité et l’adresse de livraison complète. Nous débitons les frais de livraison sur la carte enregistrée ou nous envoyons un lien de paiement sécurisé. Une fois le paiement effectué, nous expédions la commande et envoyons le suivi par e-mail.

Les prix de livraison sont indiqués au moment du paiement et sur la page des tarifs.

Commander pour quelqu’un d’autre

Le nom, l’adresse, l’e-mail et le numéro de téléphone de livraison peuvent être différents de ceux du payeur : une commande peut donc partir directement chez le destinataire. Si tu préfères ne pas échanger d’adresses, passe la commande en retrait et demande au destinataire de nous écrire par e-mail avec le numéro de commande. Nous la convertissons en livraison à son adresse et lui facturons les frais de livraison. Il n’y a pas de mot cadeau ni d’option pour masquer les prix sur la commande ; le champ Notes for production studio (notes pour le studio de production) au moment du paiement parvient à notre équipe s’il y a quelque chose que nous devons savoir.

Si tu optes finalement pour un envoi, notre page sur la livraison de tirages d'art présente les options, les délais et le suivi.