Non. Nous encadrons et contrecollons uniquement les tirages que nous produisons, dans nos propres cadres et sur nos propres supports, et l'encadrement ou le contrecollage se commande en même temps que le tirage. Nous ne pouvons pas travailler sur des tirages réalisés ailleurs, sur des œuvres originales, ni sur des cadres ou des panneaux que tu nous envoies.

Ce que nous pouvons prendre en charge ou non

Demande Possible ? Imprimer et encadrer, ou imprimer et contrecoller, en une seule commande Oui Monter un tirage dans un cadre que tu fournis Non. Nos cadres uniquement Contrecoller un tirage sur un panneau ou un support que tu nous envoies Non Encadrer, contrecoller ou coller à chaud une œuvre que nous n'avons pas imprimée, y compris des originaux, des dessins, des aquarelles, des lithographies et des tirages réalisés ailleurs Non Tendre sur châssis ou encadrer une toile que tu fournis Non Découper un passe-partout pour une photographie ou un cadre que tu as déjà Non. Un passe-partout n'est fourni qu'avec un tirage encadré commandé chez nous Contrecoller un tirage que nous avons fourni auparavant Non Encadrer un tirage que nous avons fourni auparavant Demande-nous d'abord. Au cas par cas, sans garantie

Pourquoi tout doit se faire en une seule commande

Un tirage destiné à un cadre ou à un contrecollage n'est pas fabriqué comme un tirage seul. Il est produit avec des marges de coupe et, pour le contrecollage, avec des traits de coupe, afin de pouvoir être fini à la taille exacte. Pour la même raison, nous ne pouvons pas contrecoller un tirage qui a déjà été livré, manipulé ou transporté.

Le travail se passe donc en une seule commande sur order.creativehub.io :

Téléverse ton fichier et choisis les options du tirage. Ajoute le cadre ou le contrecollage à ce même tirage. Passe la commande, pour que le tirage et l'encadrement ou le contrecollage soient produits ensemble.

Les styles de cadre sont décrits sur la page encadrement et les supports sur la page contrecollage.

Un tirage que nous avons réalisé pour toi auparavant

Si tu possèdes déjà l'un de nos tirages, seul ou contrecollé sur carton mousse, et que tu veux maintenant le faire encadrer, contacte-nous avant de commander quoi que ce soit. Cela implique de nous renvoyer le tirage, et notre équipe de contrecollage et d'encadrement décide si c'est réalisable pour les pièces concernées. Une série à encadrer pour l'assortir à une commande encadrée précédente, par exemple, est examinée au cas par cas. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons promettre.

Si tu veux voir la qualité d'impression avant de t'engager sur l'encadrement, tu peux très bien commander d'abord le tirage seul. Garde à l'esprit que l'encadrer ensuite doit être vérifié avec nous et ne peut pas simplement être ajouté après coup. Une autre façon de vérifier d'abord les couleurs consiste à commander des bandes test ou un tirage d'essai, puis à passer la commande encadrée ou contrecollée.

Originaux et tirages réalisés ailleurs

Pour une œuvre ancienne ou originale que tu veux faire conserver selon les normes muséales ou de conservation, nous te recommandons un encadreur spécialisé.

Si tu comptes encadrer toi-même l'un de nos tirages, voir Comment commander un tirage adapté à un cadre que je possède déjà ?

L'encadrement pour les clients de l'UE

Notre studio de Düsseldorf ne propose pas l'encadrement sur mesure. Les cadres sur mesure sont fabriqués uniquement dans notre studio de Londres et expédiés depuis le Royaume-Uni.

Puisque l’encadrement se commande avec le tirage, commence par notre service d’encadrement fait main pour voir les styles, les passe-partout et les verres proposés.