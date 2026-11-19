Commande le tirage au format exact du cadre. Les formats sur mesure sont sans supplément, il n'y a donc aucune raison de te contenter du format standard le plus proche. Les tirages ont une tolérance de coupe pouvant aller jusqu'à 1,5 mm par côté, et si le tirage doit être contrecollé, compare l'épaisseur finie à la profondeur de la feuillure du cadre avant de commander.

Choisir le format

Cadres de format standard. Un tirage commandé au même format standard, par exemple 14 x 10 in ou 12 x 8 in, entre dans un cadre de ce format sans marge supplémentaire.

Un tirage commandé au même format standard, par exemple 14 x 10 in ou 12 x 8 in, entre dans un cadre de ce format sans marge supplémentaire. Cadres métriques et autres. Saisis le format exact du cadre. Le format en pouces le plus proche n'est souvent pas assez proche : un tirage standard de 16 x 20 in mesure 50,8 x 40,6 cm, un rien trop grand pour un cadre de 50 x 40 cm.

La saisie d'un format personnel est expliquée dans Puis-je commander un format de tirage sur mesure ?

Tolérance de coupe

La tolérance de 1,5 mm par côté est un maximum, pas une valeur fixe systématiquement retirée. Quand l'ajustement est serré, tiens-en compte dans le choix du format.

Un tirage contrecollé pour ton propre cadre

Si tu veux un tirage rigide et plan à glisser dans un cadre existant, fais-le contrecoller sur un support comme le Dibond, pas sur un carton. Mesure d'abord la profondeur de la feuillure et compare-la à l'épaisseur finie.

Le Dibond fait 3 mm d'épaisseur.

Un Hahnemühle Photo Rag contrecollé sur Dibond fait environ 3,48 à 4 mm au total. Pour un ajustement serré, base-toi sur la valeur haute.

Pour tout autre papier et support, indique-nous la combinaison et ce que tu fabriques, et nous te trouverons l'épaisseur exacte.

Le Dibond et les autres supports sur lesquels nous contrecollons sont comparés dans notre guide des tirages contrecollés.

Pour une pile ou un album, multiplie l'épaisseur d'une feuille par le nombre de feuilles et ajoute une tolérance. Si les tirages sont contrecollés, ajoute 3 mm par tirage pour le Dibond. Les valeurs des papiers et des supports figurent dans Quels sont le grammage et l'épaisseur de vos papiers et de vos supports de contrecollage ?

Une taille finie exacte pour le panneau

Si un panneau Dibond doit avoir une taille finie exacte, indique la taille finie totale du panneau contrecollé, par exemple 42 x 52 cm, dans le champ de message au moment du paiement, ou envoie-la-nous avec ton numéro de commande via la page de contact. Nous la confirmons avec toi avant la production.

Les dimensions d'une pièce contrecollée ne peuvent pas être entièrement garanties tant que le contrecollage n'est pas terminé. Si ton projet exige un ajustement sans aucune tolérance, dis-le-nous au moment de la commande, pas après.

Ce que nous ne pouvons pas faire

Nous ne posons pas de tirages dans des cadres que tu nous envoies, et nous ne vendons pas de passe-partout seuls : le tirage t'est donc fourni pour que tu le poses toi-même. Si tu préfères que la pièce entière soit réalisée pour toi, chaque cadre de notre service d'encadrement est fabriqué sur mesure autour du tirage.

Si tu préfères finalement ne pas monter le tirage toi-même, nos cadres sur mesure sont fabriqués autour de lui, avec un choix de styles, de passe-partout et de verres.