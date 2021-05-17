Comment puis-je gagner des crédits d’impression par recommandation ?

La marche à suivre pour gagner des crédits d’impression grâce à notre programme de recommandation.

Pour participer à notre programme de recommandation, vous devez déjà être client de creativehub. Cela signifie qu’il vous faudra avoir ouvert un compte et passé une commande de tirage en ligne.

Une fois que vous aurez passé votre première commande en utilisant une carte de paiement, vous recevrez un code de recommandation personnel que vous pourrez envoyer à vos amis et collègues.

S’ils utilisent votre code personnel au moment de régler leur première commande, ils bénéficieront d’une réduction de 25 %, dans la limite de 50.00 £.

Simultanément, une connexion sera établie avec votre compte – cela signifie qu’à chaque fois qu’ils passeront une commande chez nous, vous recevrez un crédit d’impression équivalent à 10 % des achats qu’ils auront effectués sur creativehub au cours de leur première année. Ces crédits seront automatiquement ajoutés à votre compte.

Malheureusement, s’ils ont déjà passé une commande chez nous, ils ne seront pas éligibles pour une recommandation.

Découvrez comment nous recommander en cliquant ici.