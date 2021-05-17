Comment puis-je gagner des crédits d’impression par recommandation ?

La marche à suivre pour gagner des crédits d’impression grâce à notre programme de recommandation.
Pour participer à notre programme de recommandation, vous devez déjà être client de creativehub. Cela signifie qu’il vous faudra avoir ouvert un compte et passé une commande de tirage en ligne.
- Une fois que vous aurez passé votre première commande en utilisant une carte de paiement, vous recevrez un code de recommandation personnel que vous pourrez envoyer à vos amis et collègues.
- S’ils utilisent votre code personnel au moment de régler leur première commande, ils bénéficieront d’une réduction de 25 %, dans la limite de 50.00 £.
- Simultanément, une connexion sera établie avec votre compte – cela signifie qu’à chaque fois qu’ils passeront une commande chez nous, vous recevrez un crédit d’impression équivalent à 10 % des achats qu’ils auront effectués sur creativehub au cours de leur première année. Ces crédits seront automatiquement ajoutés à votre compte.
Malheureusement, s’ils ont déjà passé une commande chez nous, ils ne seront pas éligibles pour une recommandation.
Découvrez comment nous recommander en cliquant ici.