Comment voir de combien de crédit d’impression je dispose ?

Trouvez comment consulter le solde de votre crédit d’impression.
- Pour vérifier le solde de votre crédit d’impression, connectez-vous à votre compte creativehub puis cliquez sur votre nom en haut à droite de la page pour accéder aux détails de votre compte. Dans la liste, sélectionnez « Recommandations ».
- Sur cette page, vous pourrez voir combien de crédit d’impression vous avez gagné et sa provenance par rapport aux recommandations que vous avez effectuées, ainsi que le montant de crédit que vous avez utilisé pour des commandes de tirages
- Vous pourrez aussi découvrir quel habitat naturel vous avez contribué à protéger grâce à vos recommandations.
- Un résumé de ces informations s’affiche également sur le tableau de bord de votre compte.