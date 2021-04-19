Comment échanger mon crédit d’impression ?

En savoir plus sur la façon d’utiliser le crédit d’impression que vous avez gagné.

Un crédit d’impression peut être échangé contre une commande de tirages.

Un crédit d’impression n’a pas de valeur monétaire et ne peut pas être transféré ou échangé pour un produit ou service différent.

Quand vous passez une commande, nous en déduisons automatiquement le crédit d’impression restant sur votre compte.

Veuillez noter que nous ne pouvons pas compenser entièrement le coût d’un tirage avec un crédit d’impression.

Il restera une petite somme à payer sur chaque commande, même si le montant du crédit qu’il vous reste est supérieur au montant total de cette commande.

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