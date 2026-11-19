Le crédit d'impression est un solde conservé sur ton compte sur order.creativehub.io. Tu n'as rien à saisir pour l'utiliser : il est déduit automatiquement de ta prochaine commande au moment du paiement, et ta carte n'est débitée que du montant restant.

Où voir ton solde

Ouvre Settings (paramètres) et cherche la carte Print credit (crédit d'impression). La carte n'apparaît que si tu as un solde.

Comment le crédit arrive sur ton compte

Geste commercial. Notre équipe d'assistance peut ajouter du crédit lorsqu'un problème est survenu avec une commande.

Notre équipe d'assistance peut ajouter du crédit lorsqu'un problème est survenu avec une commande. Remboursements. Lorsqu'un remboursement partiel est convenu, tu peux choisir de le recevoir sous forme de crédit plutôt que d'un remboursement sur ta carte.

Lorsqu'un remboursement partiel est convenu, tu peux choisir de le recevoir sous forme de crédit plutôt que d'un remboursement sur ta carte. Promotions. Une promotion ponctuelle que nous annonçons peut ajouter du crédit aux comptes.

Ce sont les seules façons dont du crédit est ajouté. Le programme de parrainage client que nous proposions auparavant est terminé.

Comment il est dépensé

Il s'applique automatiquement au moment du paiement et réduit le montant débité de ta carte enregistrée.

Il est déduit avant le calcul de la TVA.

Si le crédit couvre la totalité de la commande, rien n'est débité de ta carte.

Devise

Le crédit est conservé dans la devise de ton compte (GBP, EUR ou USD) et ne peut pas être transféré d'une devise à une autre. Si tu changes ensuite de pays de résidence, contacte-nous au sujet du crédit qu'il te reste.

Est-ce qu'il expire ?

Actuellement, le crédit d'impression n'expire pas automatiquement. Si un crédit particulier a été émis avec une date d'expiration, cette date figure dans l'e-mail que tu as reçu lors de son ajout.

Avant déduction du crédit, le coût d’une commande découle de notre liste de prix, qui détaille l’impression, le contrecollage et l’encadrement par format.