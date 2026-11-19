Oui. Sur le site de commande, chaque tirage est une taille personnalisée : tu saisis la largeur et la hauteur que tu veux, en millimètres ou en pouces, et nous imprimons et coupons à cette taille. Il n'y a pas de formats prédéfinis à choisir : les tirages A1, A0, carrés et panoramiques se commandent tous de la même façon, et une taille personnalisée n'entraîne aucun supplément.

Comment saisir ta taille

Téléverse ton image sur order.creativehub.io et commence une commande de tirage. Choisis ton papier. La plus grande taille que tu peux saisir en dépend. Dans la carte Print Size (taille du tirage), saisis la largeur (Width) et la hauteur (Height) en millimètres (Millimeters) ou en pouces (Inches).

La carte s'ouvre sur la taille d'impression native de ton fichier (ses dimensions en pixels divisées par sa résolution intégrée) quand cette taille peut être commandée, et sinon avec le grand côté à 300 mm. Ce n'est qu'une valeur de départ : le fichier est mis à l'échelle de la taille que tu saisis.

Les formats A se saisissent comme n'importe quelle autre taille :

Format Dimensions A4 210 × 297 mm A3 297 × 420 mm A2 420 × 594 mm A1 594 × 841 mm (23.4 × 33.1 in)

Quand la taille ne correspond pas à ton image

Les tailles suivent les proportions de ton fichier. Saisis une dimension et l'autre est calculée d'après la forme de l'image : un fichier qui n'a pas les proportions d'un format A ne tombera donc pas exactement sur un format A. Tu as deux solutions : recadrer le fichier aux proportions voulues avant de le téléverser, ou ajouter une bordure pour que l'image et la bordure forment ensemble le format de feuille dont tu as besoin. Voir Pourquoi mon tirage a-t-il été recadré, ou pourquoi la bordure est-elle inégale ? pour savoir comment se comportent ces deux choix.

Tailles minimales et maximales

Le plus petit tirage mesure 90 mm par côté sur tous les papiers : de petits carrés, par exemple 100 × 100 mm, peuvent donc être commandés. La taille maximale dépend du papier :

Papier Petit côté, jusqu'à Grand côté, jusqu'à C-type : Fuji Matt, Fuji Gloss 1270 mm (environ 50 in) 3810 mm (150 in) Giclée : Hahnemühle Photo Rag, Epson Semi-Gloss 1498 mm (59 in) 4572 mm (180 in) Giclée : Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Canson Baryta, Ilford Cotton Textured 1092 mm (environ 43 in) 3048 mm (120 in)

La carte compare ce que tu saisis aux limites du papier choisi avant de te laisser continuer. Si une taille est refusée, essaie un papier plus large : un tirage trop large pour le C-type peut être réalisé en giclée sur Hahnemühle Photo Rag ou Epson Semi-Gloss. Une taille plus large que le papier le plus large ne peut pas être imprimée en une seule pièce. Tu trouveras plus de détails sur les largeurs de papier dans Tailles maximales des tirages C-Type et Giclée.

À quoi correspond la taille que tu saisis

Si tu ajoutes une bordure, l'option Set the size of (définir la taille de) détermine ce que désignent ta largeur et ta hauteur :

My image (mon image, le choix par défaut) : l'image est imprimée exactement à la taille saisie et la bordure s'ajoute autour, la feuille est donc plus grande.

(mon image, le choix par défaut) : l'image est imprimée exactement à la taille saisie et la bordure s'ajoute autour, la feuille est donc plus grande. Final paper (papier final) : la feuille a la taille saisie et la bordure se trouve à l'intérieur, l'image imprimée est donc plus petite.

La taille que tu commandes correspond toujours au fichier entier. Si tu as intégré une bordure, une légende ou une barre de contrôle couleur au fichier, inclus-la dans les dimensions que tu saisis. Nous n'imprimons une barre de contrôle couleur que si elle fait déjà partie du fichier ; nous n'en ajoutons pas.

Comment le prix des tailles personnalisées est calculé

Une taille personnalisée est automatiquement facturée au prix de la plus petite tranche de taille standard dans laquelle elle entre, et les très petites tailles sont facturées au prix de la plus petite tranche. Les tailles personnalisées ne figurent pas une à une dans la grille tarifaire : c'est donc dans le panier que tu vois le prix exact. Ajouter au panier ne t'engage à rien.

Limites pour les tirages encadrés et contrecollés

Encadrement : les cadres sur mesure peuvent être achetés en ligne jusqu'à 1270 mm (50 in) sur le petit côté et 1905 mm (75 in) sur le grand côté. Il s'agit de la taille extérieure du cadre, passe-partout éventuel compris ; un cadre flottant ajoute 62 mm à chaque dimension. Tu peux quand même configurer un cadre plus grand, mais son prix est remplacé par Get a quote (demander un devis) : notre équipe établit un devis et le cadre est fabriqué à la commande.

les cadres sur mesure peuvent être achetés en ligne jusqu'à 1270 mm (50 in) sur le petit côté et 1905 mm (75 in) sur le grand côté. Il s'agit de la taille extérieure du cadre, passe-partout éventuel compris ; un cadre flottant ajoute 62 mm à chaque dimension. Tu peux quand même configurer un cadre plus grand, mais son prix est remplacé par (demander un devis) : notre équipe établit un devis et le cadre est fabriqué à la commande. Contrecollage : il peut être choisi en ligne jusqu'à 2440 mm (96 in) sur le plus grand côté.

il peut être choisi en ligne jusqu'à 2440 mm (96 in) sur le plus grand côté. Pièces hors gabarit : une pièce contrecollée de plus de 1905 mm sur le grand côté ou de plus de 1270 mm sur le petit côté peut être commandée, mais la page de paiement affiche un avis Oversized order (commande hors gabarit) et seul le retrait au studio peut être sélectionné. Get a delivery quote (demander un devis de livraison) envoie le descriptif complet par e-mail à notre service client, avec toi en copie, et il te répond avec un prix de livraison.

Triptyques et œuvres en plusieurs panneaux

Un triptyque se commande sous la forme de trois tirages séparés. Décide d'abord de l'écart entre les panneaux au mur, découpe l'image en un fichier par panneau en tenant compte de cet écart, puis commande chaque fichier comme un tirage à part. Mets tous les panneaux dans le même panier : ils sont produits ensemble et expédiés en une seule livraison.

Tu hésites encore sur les dimensions ? Notre guide pour imprimer tes œuvres aborde le choix du format, ainsi que celui du papier et la préparation du fichier.