Comment acheter plus de stockage pour mon compte ?

Ce qu’il faut savoir pour augmenter la capacité de stockage de votre compte.

Quand vous vous enregistrez chez nous, vous recevez automatiquement 30GB de stockage. Si vous souhaitez disposer d’une plus grande capacité de stockage, vous pouvez opter pour un compte professionnel, où vous disposerez d’une capacité de stockage de 1TB pour £8/mois.

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