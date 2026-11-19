Una impresión suele verse más oscura que la pantalla porque la pantalla está iluminada desde atrás, mientras que el papel solo refleja la luz que recibe, y porque la mayoría de las pantallas están ajustadas con mucho más brillo que la habitación en la que se mira una impresión. Baja el brillo de tu monitor y calíbralo, haz una prueba en pantalla de la imagen con el perfil de tu papel y valora la impresión con buena luz. Imprimimos tu archivo exactamente como lo envías, así que un archivo oscurecido para verse bien en una pantalla brillante se imprime oscuro.

Qué hace que una impresión se vea más oscura que la pantalla

Causa Qué notas Qué hacer Pantalla con demasiado brillo Toda la impresión se ve más oscura y plana que en pantalla, y el detalle en las sombras que veías se ha perdido Baja el brillo a un valor medido y calibra Pantalla sin calibrar Las impresiones se ven más oscuras y a menudo de otro color Calibra con un dispositivo a un punto blanco D65 Colores fuera de la gama del papel Los colores saturados y las sombras profundas se ven más densos en papel, aunque el archivo no ha cambiado Haz una prueba en pantalla con el perfil del papel y ajusta el archivo Superficie del papel Los papeles mate muestran menos contraste que los brillantes Haz una prueba en pantalla antes de elegir el papel Luz de observación escasa La impresión se ve bien junto a una ventana y apagada por la noche Valora las impresiones con luz de día o con una luz neutra e intensa

Qué brillo debe tener la pantalla

Un monitor o portátil nuevo suele venir ajustado casi al brillo máximo. Si editas en él, la imagen se ve más clara de lo que es, la oscureces para compensar, y ese archivo más oscuro es el que se imprime. Para trabajar para impresión, ajusta el punto blanco a D65 (unos 6500 K), la gamma a 2,2 y la luminancia a unos 80 cd/m², o hasta 100 cd/m² en una habitación más luminosa. Hazlo con un calibrador, para que el valor sea medido y repetible. Los pasos están en nuestra guía para calibrar el monitor.

En una pantalla Apple XDR, elige el ajuste Photography (P3-D65) y no el de 1600 nits, y después baja la luminancia al valor indicado arriba: los 160 nits de ese ajuste siguen siendo demasiado brillo para editar para impresión. Edita con una luz ambiente estable, más bien tenue y neutra, sin reflejos en la pantalla.

Cómo corregir impresiones que salen demasiado oscuras

Qué hacemos con tu archivo

Nada. No aclaramos, enfocamos, retocamos ni corregimos el color de los archivos. Nuestras impresoras se calibran todos los días y cada papel tiene su propio perfil, así que el mismo archivo en el mismo papel da el mismo resultado de un pedido a otro. Así mantienes el control, y eso significa que una impresión oscura se corrige en el archivo. Más información en ¿Qué impresoras y tintas usáis?

Si además el color es distinto

Un cambio de color suele tener la misma causa: una pantalla sin calibrar o un archivo en un espacio de color inesperado. Envía el archivo en Adobe RGB (1998), o convertido al perfil de tu papel, y después haz la prueba en pantalla. Para imágenes en blanco y negro, nuestra guía de impresión en blanco y negro explica cómo evitar una dominante de color.

Si la impresión sigue sin coincidir con el archivo

Si has calibrado y has hecho la prueba en pantalla y la impresión sigue sin coincidir con tu archivo, contacta con nosotros con tu número de pedido, fotos de la impresión hechas con luz de día y una nota que indique si hiciste la prueba en pantalla con el perfil de ese papel. Según nuestra garantía de pedido, un pedido que no coincide con tu archivo según nuestros estándares de gestión del color se sustituye o se reembolsa.

La calibración, la prueba en pantalla y la luz de observación se reúnen en nuestra guía de precisión del color, desde la pantalla hasta la impresión terminada.