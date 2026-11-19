Las impresiones giclée se hacen en impresoras Epson SureColor P9000 con tintas pigmentadas Epson UltraChrome HDX, y las impresiones C-type se hacen en impresoras Chromira sobre papel fotográfico Fuji Matt y Fuji Gloss. Calibramos las máquinas todos los días e imprimimos tu archivo exactamente como lo envías, así que el mismo archivo en el mismo papel da el mismo resultado de un pedido a otro, en cualquier tamaño.
Impresoras y tintas
- Giclée: impresoras Epson SureColor P9000 con tintas Epson UltraChrome HDX, un juego de tintas pigmentadas de calidad de archivo y amplia gama cromática. Más información en la página de impresión giclée.
- C-type: impresoras Chromira sobre papel Fuji Matt y Fuji Gloss. El C-type es un proceso fotográfico: el papel se expone a la luz y se revela con química, así que no hay tinta. Más información en la página de impresión C-type.
Para ver en qué se diferencian, consulta la diferencia entre las impresiones C-type y giclée.
Hecho en nuestros propios estudios
Tenemos estudios en Londres, Düsseldorf y Nueva York. Los tres son nuestros, y no encargamos la impresión a otros laboratorios.
Los pedidos para la UE se hacen en Düsseldorf.
Consulta dónde se hacen y desde dónde se envían los pedidos de impresión.
Cómo mantenemos el color constante
- Las máquinas se calibran todos los días.
- Cada papel tiene su propio perfil de impresión, creado por nosotros. Puedes descargar los perfiles para hacer pruebas en pantalla (soft proofing).
- Tu archivo se imprime tal como lo envías. No lo recortamos, enfocamos, retocamos ni le corregimos el color, y no hay mejoras automáticas.
- Todo se hace en nuestros propios estudios, y así el color se mantiene constante se imprima donde se imprima el pedido.
Por qué dos impresiones pueden verse distintas a pesar de todo
- Papel. Cada papel tiene su propio color de base y su propia superficie. El mismo archivo se ve distinto en un papel mate de algodón y en un papel brillante.
- Proceso. Giclée y C-type son procesos diferentes y no coincidirán exactamente entre sí.
- Tamaño y visionado. Una impresión grande puede verse algo distinta de una pequeña simplemente porque la miras desde más lejos y con otra luz.
Si es importante que el color coincida en todo un conjunto, pide el conjunto completo en un solo papel y en un solo pedido.
Si una reimpresión se ve distinta de la primera impresión
La causa más habitual es un cambio en el perfil de color o en el espacio de color del archivo entre los dos pedidos. Comprueba estos puntos por orden:
- Archivo. ¿Se usó exactamente el mismo archivo, con el mismo perfil de color incrustado? Un archivo reexportado o editado, o guardado en otro espacio de color, puede imprimirse de forma distinta.
- Papel. ¿Es el mismo papel? Algunos papeles antiguos ya no se ofrecen, como Fuji Pearl y Fuji Flex, así que un pedido repetido puede haberse hecho en el papel actual más parecido. Consulta las alternativas a los papeles descatalogados.
- Proceso. Un giclée y un C-type del mismo archivo no coincidirán exactamente.
- Luz. Compara las dos impresiones una junto a la otra con luz natural. Una impresión más antigua también puede haber cambiado ligeramente si ha estado expuesta a una luz intensa.
Si no sabes con seguridad qué papel se usó en el primer pedido, envíanos los datos del pedido original y lo comprobaremos. Si las dos impresiones siguen siendo distintas, envíanos una foto de las dos juntas con ambos números de pedido a través de la página de contacto. Revisaremos los pedidos y los archivos, y si la reimpresión no es fiel a tu archivo la sustituiremos sin coste.
Los papeles que pasan por estas impresoras giclée aparecen con una tabla comparativa en nuestra página del servicio de impresión giclée.