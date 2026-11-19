Las impresiones giclée se hacen en impresoras Epson SureColor P9000 con tintas pigmentadas Epson UltraChrome HDX, y las impresiones C-type se hacen en impresoras Chromira sobre papel fotográfico Fuji Matt y Fuji Gloss. Calibramos las máquinas todos los días e imprimimos tu archivo exactamente como lo envías, así que el mismo archivo en el mismo papel da el mismo resultado de un pedido a otro, en cualquier tamaño.

Impresoras y tintas

Giclée: impresoras Epson SureColor P9000 con tintas Epson UltraChrome HDX, un juego de tintas pigmentadas de calidad de archivo y amplia gama cromática. Más información en la página de impresión giclée.

impresoras Epson SureColor P9000 con tintas Epson UltraChrome HDX, un juego de tintas pigmentadas de calidad de archivo y amplia gama cromática. Más información en la página de impresión giclée. C-type: impresoras Chromira sobre papel Fuji Matt y Fuji Gloss. El C-type es un proceso fotográfico: el papel se expone a la luz y se revela con química, así que no hay tinta. Más información en la página de impresión C-type.

Para ver en qué se diferencian, consulta la diferencia entre las impresiones C-type y giclée.

Hecho en nuestros propios estudios

Tenemos estudios en Londres, Düsseldorf y Nueva York. Los tres son nuestros, y no encargamos la impresión a otros laboratorios.

Los pedidos para la UE se hacen en Düsseldorf.

Consulta dónde se hacen y desde dónde se envían los pedidos de impresión.

Cómo mantenemos el color constante

Las máquinas se calibran todos los días.

Cada papel tiene su propio perfil de impresión, creado por nosotros. Puedes descargar los perfiles para hacer pruebas en pantalla (soft proofing).

Tu archivo se imprime tal como lo envías. No lo recortamos, enfocamos, retocamos ni le corregimos el color, y no hay mejoras automáticas.

Todo se hace en nuestros propios estudios, y así el color se mantiene constante se imprima donde se imprima el pedido.

Por qué dos impresiones pueden verse distintas a pesar de todo

Papel. Cada papel tiene su propio color de base y su propia superficie. El mismo archivo se ve distinto en un papel mate de algodón y en un papel brillante.

Cada papel tiene su propio color de base y su propia superficie. El mismo archivo se ve distinto en un papel mate de algodón y en un papel brillante. Proceso. Giclée y C-type son procesos diferentes y no coincidirán exactamente entre sí.

Giclée y C-type son procesos diferentes y no coincidirán exactamente entre sí. Tamaño y visionado. Una impresión grande puede verse algo distinta de una pequeña simplemente porque la miras desde más lejos y con otra luz.

Si es importante que el color coincida en todo un conjunto, pide el conjunto completo en un solo papel y en un solo pedido.

Si una reimpresión se ve distinta de la primera impresión

La causa más habitual es un cambio en el perfil de color o en el espacio de color del archivo entre los dos pedidos. Comprueba estos puntos por orden:

Archivo. ¿Se usó exactamente el mismo archivo, con el mismo perfil de color incrustado? Un archivo reexportado o editado, o guardado en otro espacio de color, puede imprimirse de forma distinta. Papel. ¿Es el mismo papel? Algunos papeles antiguos ya no se ofrecen, como Fuji Pearl y Fuji Flex, así que un pedido repetido puede haberse hecho en el papel actual más parecido. Consulta las alternativas a los papeles descatalogados. Proceso. Un giclée y un C-type del mismo archivo no coincidirán exactamente. Luz. Compara las dos impresiones una junto a la otra con luz natural. Una impresión más antigua también puede haber cambiado ligeramente si ha estado expuesta a una luz intensa.

Si no sabes con seguridad qué papel se usó en el primer pedido, envíanos los datos del pedido original y lo comprobaremos. Si las dos impresiones siguen siendo distintas, envíanos una foto de las dos juntas con ambos números de pedido a través de la página de contacto. Revisaremos los pedidos y los archivos, y si la reimpresión no es fiel a tu archivo la sustituiremos sin coste.

Los papeles que pasan por estas impresoras giclée aparecen con una tabla comparativa en nuestra página del servicio de impresión giclée.