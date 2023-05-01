¿Cuál es vuestra política de garantía de pedido?

Infórmate sobre el compromiso que tenemos con nuestros clientes a través de nuestra garantía de satisfacción.
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Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes impresiones fotográficas y Fine Art, montajes perdurables y productos de enmarcado hechos a medida, de óptima calidad y maestría.
Nuestro equipo de profesionales especializados satisface ampliamente a la clientela con nuestros servicios, y hace todo lo posible para ofrecer los consejos y la orientación necesaria para aprovechar al máximo tus requisitos de impresión y enmarcado creativos. Esto se ve reflejado en nuestra puntuación Trustpilot de 4.9 sobre 5 en más de 6,800 reseñas de nuestros clientes.
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El apoyo que te ofrecemos
- En todas nuestras plataformas, ofrecemos información detallada sobre todos nuestros productos y servicios, así como los perfiles que pueden descargarse de nuestras impresoras calibradas diariamente y te recomendamos uses para asegurarte de que los perfiles de color que ves en pantalla coinciden con la obra de arte impresa.
- También ofrecemos tutoriales en vídeo, y una lista exhaustiva de preguntas frecuentes.
- Nuestro equipo de atención al cliente, disponible de lunes a viernes de 9h00-19h00 (hora del Reino Unido) y con servicio de asistencia en 7 idiomas, puede ayudarte con cualquier pregunta que tengas antes de hacer un pedido.
Nuestra garantía
Procuramos darte tanta información como sea posible sobre nuestros productos y servicios a fin de guiarte en tus decisiones y asegurarnos de que estés satisfecho con los resultados finales. Nuestra política de garantía de satisfacción te asegura que si no estás satisfecho con nuestros productos o servicio, y has seguido la información y los consejos que te hemos ofrecido en todo lo posible, siempre te ofreceremos una solución al problema que varía desde reemplazar el producto a nuestro cargo hasta un reembolso íntegro de tu pedido.
Nuestra política garantiza que ofreceremos al cliente una solución. Sin embargo, nos reservamos el derecho de recurrir a los derechos legales del consumidor cuando consideremos que hay abuso de confianza o legitimidad respecto de una petición o de la buena voluntad de esta política.