7 pasos sencillos para empezar a vender arte online con Shopify

Te guiamos, paso a paso, para que empieces a vender tu arte online con creativehub y Shopify.

Paso 1: Abre una cuenta creativehub gratis

Regístrate aquí para abrir tu cuenta gratis. Si ya tienes cuenta, inicia sesión.

Paso 2: Sube archivos y elige la configuración en creativehub

Cuando entres en tu cuenta creativehub, verás una página con opciones.

Selecciona el cartel ‘Vende arte online’ y sigue el corto tutorial para configurar tus productos.

Paso 3: Crea tu tienda en Shopify

Ahora vete a Shopify para elegir tu plan de suscripción y diseñar tu nueva tienda. Podrás elegir entre una gran selección de estupendas plantillas, o crear la tuya propia.

Previsualiza una tienda en vivo aquí.

Paso 4: Instala la aplicación

En tu cuenta Shopify, selecciona la opción ‘Apps’ (Aplicaciones) en el menú principal, luego selecciona ‘Visit Shopify App Store’ (Visita la tienda de aplicaciones de Shopify).

Busca ‘creativehub’ y sigue los pasos para su instalación. Una vez que esté instalada la aplicación Shopify creativehub, tu cuenta creativehub y tu cuenta Shopify estarán conectadas.

Paso 5: Importa los productos creativehub a tu tienda Shopify

Una vez que hayas marcado el precio de tus productos en creativehub, estos se listarán automáticamente en la aplicación Shopify creativehub y estarán preparados para importar a tu lista de productos en Shopify.

Para llegar a la aplicación, accede a tu tienda Shopify, haz clic en ‘Apps’ (Aplicaciones) y selecciona la aplicación creativehub.

En ese momento verás una lista con todos los productos que has etiquetado en el Paso 2. El botón ‘Import’ (Importar) junto a cada producto te permite añadirlo a tu lista de productos Shopify. A partir de aquí, cuando indiques que cada producto está disponible, podrás empezar a vender.

Para obtener más información sobre cómo funciona la aplicación Shopify creativehub, haz clic aquí.

Paso 6: Añade una tarjeta de pago para que se puedan realizar los pedidos

Cuando vendas una impresión en tu tienda Shopify, el cliente abonará el importe total con el método de pago que hayas elegido y configurado en los ajustes principales de Shopify.

Después, te debitaremos por separado los costes de producción y la tarifa de envío.

Tendrá que haber una tarjeta de banco vinculada a tu cuenta creativehub para que podamos cobrar este pago.

Para ello, haz clic en el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la página y selecciona ‘Configuración tienda de arte’ en las opciones del menú desplegable. Haz clic en ‘Configuración de pago’.

Paso 7: Genera tráfico en tu tienda

¡Tu nueva tienda de arte online ya está lista!

Cuando se venda una impresión, nos encargaremos de realizar el pedido y enviarlo directamente a tu cliente en 2-5 días hábiles.

Ahora tienes que pensar en generar tráfico en tu tienda online.

Aunque no haya solución rápida, hay varias maneras de conseguirlo. Hemos elaborado, por tanto, un libro sobre este y otros temas. ¡Consigue una copia gratis aquí abajo!