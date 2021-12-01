7 pasos sencillos para empezar a vender arte online con WooCommerce

Te guiamos, paso a paso, para que automatices las ventas de tu arte con creativehub y WooCommerce.

Paso 1: Abre una cuenta creativehub gratis

Regístrate aquí para abrir tu cuenta gratis. Si ya tienes cuenta, inicia sesión.

Paso 2: Sube archivos y elige la configuración – precios y tamaños

Cuando entres en tu cuenta creativehub, verás una página con opciones.

Selecciona el cartel ‘Vende arte online’ y sigue el corto tutorial para configurar tus productos.

Paso 3: Crea tu tienda en WooCommerce

Ahora vete a WooCommerce para crear tu tienda. Ten en cuenta que WooCommerce utiliza WordPress así que si tu también usas WordPress, conecta WooCommerce.

Paso 4: Conecta tu tienda creativehub a tu tienda WooCommerce

Vuelve a tu cuenta creativehub.

Accede al menú principal haciendo clic en tu nombre/avatar en la esquina superior derecha.

Selecciona ‘Configuración tienda de arte’ del menú desplegable.

Selecciona ‘Integraciones’ en las opciones del menú a la izquierda.

Copia y pega la URL de tu WooCommerce/Wordpress en el campo vacío gris.

Haz clic en ‘Conectar’ para abrir una página de WooCommerce donde te preguntarán si quieres conectar tu tienda con creativehub. Autoriza esta conexión.

Automáticamente, una vez hecha la conexión, estarás de nuevo dirigido a tu cuenta creativehub. Observa que ahora WooCommerce muestra que está conectado.

Paso 5: Importa los productos de creativehub a tu tienda WooCommerce

Cuando hayas marcado el precio de tus impresiones (paso 2), estas aparecerán en la ‘Lista de productos’ de tu cuenta creativehub.

Esta se encuentra en ‘Configuración tienda de arte’ > ‘Lista de productos’

Primero selecciona tu ‘Método para tarifa de envío’’. Obtén más información aquí.

Después, haz clic en ‘Importar todo’ si quieres mandar todos tus productos a WooCommerce. También tienes la opción de importar un producto a la vez.

Puedes encontrar los productos que has importado seleccionando ‘productos’ en el menú principal de tu cuenta WooCommerce/Wordpress.

Para poner tu producto a la venta, haz clic en el nombre del producto, luego haz clic en ‘publish’ (hacer público).

Paso 6: Añade una tarjeta de pago para que se puedan realizar los pedidos

Cuando vendas una impresión en tu tienda WooCommerce/WordPress, el cliente abonará el importe total con el método de pago que hayas elegido y configurado en los ajustes principales de WooCommerce.

Después, te debitaremos por separado los costes de producción y la tarifa de envío.

Tendrás que añadir una tarjeta de banco a tu cuenta creativehub para que podamos cobrar este pago.

Para ello, haz clic en el icono de tu perfil en la parte superior derecha de la página y selecciona ‘Configuración tienda de arte’ en las opciones del menú desplegable.

Luego, haz clic en ‘Configuración de pago’ en el menú de la izquierda.

Paso 7: Genera tráfico en tu nueva tienda

¡Tu nueva tienda de arte online ya está lista!

Cuando se venda una impresión, nos encargaremos de realizar el pedido y enviarlo directamente a tu cliente en 2-5 días hábiles.

Ahora tienes que pensar en generar tráfico en tu nueva tienda online.

Hay varias maneras de conseguirlo. Hemos elaborado un libro sobre este y otros temas. ¡Consigue una copia gratis aquí abajo!