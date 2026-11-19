No. Nuestras impresiones se hacen únicamente con procesos pigmentados (giclée) y fotográficos (C-type), por una sola cara del papel, y salen de nuestro estudio planas, sin recubrimiento y cortadas con bordes rectos. Esto es lo que queda descartado y lo que puedes hacer en su lugar.

Impresión a doble cara y el reverso de la impresión

No podemos imprimir en el reverso de una impresión. Todo se imprime a partir de grandes rollos de papel de conservación en máquinas que imprimen solo por una cara. Eso descarta las hojas a doble cara y cualquier cosa en el reverso de una impresión, incluidos números de edición, títulos, datos del artista, logotipos y otros elementos de marca.

Tampoco imprimimos tus datos en etiquetas adhesivas para que las pegues tú.

Etiquetas en el reverso de una impresión

Pegar una etiqueta en el reverso de una impresión no forma parte de un pedido estándar. Si es imprescindible, por ejemplo para participar en un concurso, escribe a info@creativehub.io antes de hacer el pedido y dinos:

qué es la etiqueta y para qué sirve;

si nos vas a enviar tú las etiquetas;

en qué parte del reverso debe ir, su tamaño y cómo debe fijarse.

Espera nuestra respuesta antes de hacer el pedido, para que cualquier excepción quede acordada primero.

Qué puedes hacer en su lugar

En tus propios pedidos de impresión: añade la firma al archivo antes de hacer el pedido, o firma la impresión a mano después de recogerla o recibirla. No ofrecemos la posibilidad de firmar en nuestros estudios.

añade la firma al archivo antes de hacer el pedido, o firma la impresión a mano después de recogerla o recibirla. No ofrecemos la posibilidad de firmar en nuestros estudios. Si vendes impresiones a través de sell.creativehub.io: se pueden imprimir en el anverso de la impresión un número de edición y tu firma digital, se puede enviar un certificado de autenticidad con cada venta, y se puede incluir un encarte personalizado en el paquete. En las ediciones limitadas, el certificado y el número de edición impreso recogen juntos lo que de otro modo iría en el reverso, y el comprador recibe un documento para conservar.

Plegado y hendido

No plegamos ni hendimos las impresiones, y no imprimimos en cartulina plegable, así que no podemos producir una cubierta de menú plegada ni una tarjeta impresa por dentro y por fuera. Tampoco recomendamos que pliegues tú nuestros papeles. Los papeles giclée están hechos de fibras de algodón y pensados para presentarse planos; al plegarlos, la superficie impresa puede agrietarse.

Tinta metálica, dorada, plateada y blanca

Sin tinta metálica, plateada ni dorada, sin relieve y sin estampación con foil. Un titular dorado en tu archivo se imprime como un color plano, no como un metalizado ni un foil.

Un titular dorado en tu archivo se imprime como un color plano, no como un metalizado ni un foil. Sin tinta blanca y sin impresión de doble pasada. En nuestras impresiones el blanco es el propio papel, así que no podemos imprimir blanco sobre papel negro o de color.

Laminado, barniz y acabados UV

Las impresiones y las piezas montadas salen sin laminar. No ofrecemos laminado (mate o de tacto suave), barniz, espráis protectores ni acabados UV con relieve, de alto volumen o selectivos (Raised, High-Build o Spot UV). Los espráis y los laminados alteran la textura y la profundidad de color de una impresión. Para valorar cómo se comporta la superficie de un papel ante los reflejos y las marcas, pide una tira de prueba de tu propia imagen.

Si lo que buscas es proteger la impresión, enmarcarla tras un cristal es una alternativa; las opciones de vidrio están en nuestra página de enmarcado profesional.

Corte, bordes y barbas

Cada impresión se corta a mano en una guillotina, así que solo son posibles los cortes rectos. No podemos dar a las impresiones bordes deshilachados, rasgados o con barbas, y no tenemos papeles con barbas.

Siempre cortamos. Las impresiones sin cortar no son una opción.

Para hacer tú un borde con barbas, pide la impresión con un borde blanco para tener papel de sobra que rasgar. Consulta qué tamaño dar a los bordes.

Los bordes son solo blancos, porque el borde es papel sin imprimir.

No añadas sangrado ni marcas de corte a tu archivo. Consulta nuestra tolerancia de corte.

Para la lista más amplia de productos y materiales que no ofrecemos, consulta ¿Qué puede y qué no puede imprimir o fabricar theprintspace? Nuestros procesos de impresión se describen en la página de impresión giclée.

En cuanto a lo que sí imprimimos, la página de impresión giclée presenta nuestros papeles artísticos de calidad de archivo con una tabla comparativa y precios de ejemplo.