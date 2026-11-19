No. Por defecto imprimimos hasta el borde del papel y cortamos al tamaño exacto que pides, sin sangrado, sin borde blanco y sin margen de papel sobrante. Si pides una impresión de 40 × 50 cm, recibes una hoja de 40 × 50 cm con la imagen llegando hasta los bordes. Si quieres un borde, añádelo con la herramienta de bordes al hacer el pedido o inclúyelo en tu archivo.

Añadir un borde al hacer el pedido

La tarjeta Borders (bordes) viene después de la tarjeta Print Size (tamaño de impresión) cuando configuras una impresión en order.creativehub.io, así que no necesitas Photoshop para añadir espacio en blanco. Border size (tamaño del borde) ofrece:

None (ninguno): la imagen ocupa todo el tamaño de impresión.

(ninguno): la imagen ocupa todo el tamaño de impresión. Small (pequeño) o Large (grande): anchos predefinidos que se adaptan al tamaño de la impresión. La opción Distribution (distribución) los reparte de forma Even (igual por todos los lados) o Bottom weighted (con más peso abajo), con un margen inferior más amplio.

(pequeño) o (grande): anchos predefinidos que se adaptan al tamaño de la impresión. La opción (distribución) los reparte de forma (igual por todos los lados) o (con más peso abajo), con un margen inferior más amplio. Custom (personalizado): tus propios anchos para arriba, derecha, abajo e izquierda. El borde más pequeño que puedes introducir es de 10 mm.

La vista previa muestra el borde tal como lo defines, y la lectura de tamaño indica tanto el tamaño de la imagen como el tamaño total del papel. Si quieres consejo sobre proporciones, consulta ¿De qué tamaño deberían ser los bordes de mis impresiones fine art?

¿El borde hace más grande la impresión?

Depende de Set the size of (definir el tamaño de) en la tarjeta de tamaño:

My image (mi imagen, la opción por defecto): la imagen se imprime exactamente al tamaño que has introducido y el borde va alrededor, así que la hoja crece.

(mi imagen, la opción por defecto): la imagen se imprime exactamente al tamaño que has introducido y el borde va alrededor, así que la hoja crece. Final paper (papel final): el tamaño que has introducido es el de la hoja terminada y el borde queda dentro, así que la imagen es más pequeña. Úsalo cuando la hoja terminada tenga que tener un tamaño exacto.

El borde no tiene un cargo aparte. El precio depende del tamaño del papel, que se muestra en la cesta y en la lista de precios. Un borde no cambia la resolución de la zona de imagen; solo cambia el tamaño de la hoja.

Incluir el borde en tu archivo

Ajusta tu documento al tamaño completo de la hoja terminada, coloca la imagen dentro con el margen blanco alrededor y haz el pedido con Border size en None. El tamaño que pides es entonces el de la hoja terminada, borde incluido. Usa este método cuando quieras:

Un borde de menos de 10 mm. Las impresiones se cortan a mano, y por eso el mínimo de la herramienta es de 10 mm. Un borde de 4 o 5 mm tiene que estar en el archivo. No hacen falta marcas de corte.

Las impresiones se cortan a mano, y por eso el mínimo de la herramienta es de 10 mm. Un borde de 4 o 5 mm tiene que estar en el archivo. No hacen falta marcas de corte. Un borde de color o negro. Los bordes que añadimos nosotros son el propio papel, así que son blancos. Un borde de color incluido en el archivo se imprime como parte de la imagen. Para un contorno oscuro, la otra vía es un paspartú o un marco negro.

El paspartú es uno de los cuatro tipos de montaje que compara nuestra guía sobre qué es una impresión montada.

Ten en cuenta el corte a mano

Todas las impresiones se cortan a medida a mano, con una tolerancia de 1,5 mm por cada lado. Deja las firmas, los pies de foto, los filetes finos y cualquier otro detalle importante a unos milímetros del borde, o añade de 1 a 2 mm de borde extra a su alrededor. No hace falta sangrado: envía la imagen al tamaño exacto de impresión.

Bordes y enmarcado

Enmarcada o montada por nosotros: no necesitas añadir un margen de manipulación. La impresión y el enmarcado se producen como un solo trabajo, así que pide la imagen, y el borde visible que quieras, al tamaño al que te gustaría verla.

no necesitas añadir un margen de manipulación. La impresión y el enmarcado se producen como un solo trabajo, así que pide la imagen, y el borde visible que quieras, al tamaño al que te gustaría verla. Marco Box con separador: no hace falta borde. Nuestros enmarcadores enmarcan hasta el borde de la imagen sin recortarla, y el separador queda fuera de la imagen.

no hace falta borde. Nuestros enmarcadores enmarcan hasta el borde de la imagen sin recortarla, y el separador queda fuera de la imagen. Enmarcada en otro sitio: decide el borde antes de hacer el pedido. Si tu enmarcador necesita un margen para sujetar o montar la impresión, inclúyelo en el archivo y, por tanto, en el tamaño que pides.

La preparación del archivo y la elección del tamaño de impresión se tratan en nuestra guía para imprimir arte y fotografía.

Si el borde se ve desigual

Un mismo valor de borde solo da un borde uniforme cuando la imagen tiene la misma proporción que la hoja. Consulta ¿Por qué mi impresión salió recortada o con el borde desigual?

Si el borde sirve para realzar la impresión dentro de un marco, nuestro servicio de enmarcado online muestra los paspartús y las molduras con los que combinarlo.