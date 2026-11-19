Somos un laboratorio de impresión fine art y fotográfica. Hacemos impresiones giclée y C-type en nuestra propia gama de nueve papeles, y podemos montarlas o enmarcarlas. Cada impresión es una hoja plana, impresa por una sola cara a partir de un rollo, así que los libros, las tarjetas, las piezas plegadas o a doble cara y la impresión directa sobre metal, vidrio, metacrilato o tela quedan fuera de lo que hacemos.

Qué hacemos

Impresiones fine art giclée en siete papeles: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta y Epson Semi-Gloss. Consulta la impresión giclée.

en siete papeles: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta y Epson Semi-Gloss. Consulta la impresión giclée. Impresiones fotográficas C-type en dos papeles: Fuji Matt y Fuji Gloss. Consulta la impresión C-type.

en dos papeles: Fuji Matt y Fuji Gloss. Consulta la impresión C-type. Montaje y enmarcado a medida, que se piden junto con la impresión. Consulta el montaje y el enmarcado.

La impresión más pequeña en cualquier papel es de 4" x 6"; la más grande depende del papel, consulta los tamaños máximos de impresión. No hay cantidad mínima de pedido. Los pedidos se cobran por impresión, así que puedes pedir una sola copia o un prototipo único antes de una tirada mayor. Los precios actuales están en la lista de precios y en tu cesta en order.creativehub.io.

Productos impresos que no hacemos

Libros, fotolibros, álbumes y cualquier cosa encuadernada. No encuadernamos y no imprimimos páginas de libros, páginas de álbumes ni cubiertas.

No encuadernamos y no imprimimos páginas de libros, páginas de álbumes ni cubiertas. Piezas de varias páginas o plegadas: cuadernillos, programas, folletos, menús y hojas a doble cara, sea cual sea la cantidad.

cuadernillos, programas, folletos, menús y hojas a doble cara, sea cual sea la cantidad. Productos en cartulina: tarjetas de visita, flyers, invitaciones, tarjetas de felicitación, tarjetas de soporte y tarjetas perforadas o troqueladas. Solo tenemos papeles fine art y fotográficos de calidad de archivo, sin cartulinas.

tarjetas de visita, flyers, invitaciones, tarjetas de felicitación, tarjetas de soporte y tarjetas perforadas o troqueladas. Solo tenemos papeles fine art y fotográficos de calidad de archivo, sin cartulinas. Papelería: papel con membrete y juegos de sobres a juego.

papel con membrete y juegos de sobres a juego. Etiquetas y pegatinas.

Trípticos hechos automáticamente: no hay ningún producto que divida una imagen en tres paneles.

no hay ningún producto que divida una imagen en tres paneles. Certificados de autenticidad junto con un pedido de impresión. Los certificados son una función de la venta a través de sell.creativehub.io.

Una impresión plana pequeña no es ningún problema. No hay un producto específico de postal, pero puedes pedir una impresión artística en tamaño postal (6" x 4", o un tamaño personalizado como 195 x 90 mm) en cualquiera de nuestros papeles. Muchos clientes que quieren una tarjeta de felicitación piden una impresión plana del tamaño que necesitan y la montan ellos mismos sobre una tarjeta plegada en blanco.

Materiales sobre los que no imprimimos

Papel o materiales que tú aportes, incluidos papeles de terceros como Colorplan. Nuestras impresoras están calibradas para los papeles en rollo que tenemos en stock.

incluidos papeles de terceros como Colorplan. Nuestras impresoras están calibradas para los papeles en rollo que tenemos en stock. Metal, vidrio, metacrilato o paneles. El Dibond y el aluminio son soportes de montaje que van detrás de una impresión en papel, y el metacrilato es un montaje frontal sobre una impresión. Ninguno de los dos es una impresión sobre el propio material. No hacemos bloques de metacrilato.

El Dibond y el aluminio son soportes de montaje que van detrás de una impresión en papel, y el metacrilato es un montaje frontal sobre una impresión. Ninguno de los dos es una impresión sobre el propio material. No hacemos bloques de metacrilato. Lienzo pedido online. Sí ofrecemos impresión en lienzo, pero todavía no se puede pedir en la web; el pedido online se irá activando a principios de 2027. Si antes de esa fecha tienes en mente un pedido grande de lienzos, ponte en contacto con nosotros. No tensamos ni enmarcamos lienzos que aporten los clientes.

Sí ofrecemos impresión en lienzo, pero todavía no se puede pedir en la web; el pedido online se irá activando a principios de 2027. Si antes de esa fecha tienes en mente un pedido grande de lienzos, ponte en contacto con nosotros. No tensamos ni enmarcamos lienzos que aporten los clientes. Película y tela: mylar, acetato, película para transparencias, tela, transparencias de gran formato y negativos digitales para cianotipia.

mylar, acetato, película para transparencias, tela, transparencias de gran formato y negativos digitales para cianotipia. Soportes translúcidos e impresiones para cajas de luz: papel vitela, papel de calco y cualquier cosa pensada para iluminarse por detrás. Para una caja de luz o un gráfico de escaparate, acude a un especialista que imprima en soportes translúcidos hechos para retroiluminación.

papel vitela, papel de calco y cualquier cosa pensada para iluminarse por detrás. Para una caja de luz o un gráfico de escaparate, acude a un especialista que imprima en soportes translúcidos hechos para retroiluminación. Exposición en exteriores. Nada de nuestra gama sirve para exponerse al aire libre sin protección, tampoco el montaje Acrylic Reverse. El montaje no hace que una impresión en papel resista la intemperie; el material para eso es el vinilo, y no lo hacemos.

Nada de nuestra gama sirve para exponerse al aire libre sin protección, tampoco el montaje Acrylic Reverse. El montaje no hace que una impresión en papel resista la intemperie; el material para eso es el vinilo, y no lo hacemos. Papel para pegada de carteles. Nuestros papeles no están hechos para pegarse con engrudo. Si quieres probarlo de todos modos, pide una sola tira de prueba y prueba primero el engrudo con ella.

Nuestros papeles no están hechos para pegarse con engrudo. Si quieres probarlo de todos modos, pide una sola tira de prueba y prueba primero el engrudo con ella. Cartón, cartulina o papel de póster. Nuestros papeles llegan hasta 310gsm, así que un cartón de 400 a 600gsm queda fuera de nuestra gama, igual que el papel de póster ligero de unos 90gsm.

Servicios que no ofrecemos

Edición, retoque, ampliación de resolución, restauración, recorte o composición. Imprimimos tu archivo tal como lo envías. Podemos comprobar las dimensiones en píxeles de un archivo y decirte el tamaño máximo al que recomendaríamos imprimirlo.

Imprimimos tu archivo tal como lo envías. Podemos comprobar las dimensiones en píxeles de un archivo y decirte el tamaño máximo al que recomendaríamos imprimirlo. Escaneado. Consulta cómo conseguir un escaneado de alta resolución de tu obra.

Consulta cómo conseguir un escaneado de alta resolución de tu obra. Pruebas digitales en PDF, barras de color, marcas de registro o pruebas de color (match prints). Una tira de prueba física de tu propia imagen es la forma de comprobar un archivo antes de una impresión grande.

Una tira de prueba física de tu propia imagen es la forma de comprobar un archivo antes de una impresión grande. Impresión en CMYK. Imprimimos a partir de archivos RGB (recomendamos Adobe RGB 1998), así que envía RGB. Consulta cómo preparar tu archivo.

Imprimimos a partir de archivos RGB (recomendamos Adobe RGB 1998), así que envía RGB. Consulta cómo preparar tu archivo. Copias en gelatina de plata hechas en cuarto oscuro. Las opciones más parecidas son un C-type en Fuji Matt o Fuji Gloss, o un giclée en Hahnemühle Pearl o Photo Rag para blanco y negro.

Las opciones más parecidas son un C-type en Fuji Matt o Fuji Gloss, o un giclée en Hahnemühle Pearl o Photo Rag para blanco y negro. Copias digitales, descargas o fotocopias. Solo imprimimos a partir de los archivos que tú envías.

Solo imprimimos a partir de los archivos que tú envías. Instalación o colgado de exposiciones. Imprimimos, montamos y enmarcamos; el colgado corre a cargo de tu propio equipo o de un instalador local.

Imprimimos, montamos y enmarcamos; el colgado corre a cargo de tu propio equipo o de un instalador local. Tarifas para profesionales o mayoristas y programas de patrocinio. Todo el mundo paga los precios de la web. Para una tirada muy grande, envía las especificaciones por correo a info@creativehub.io y te daremos un precio caso por caso.

Las tintas, los acabados, el plegado y el corte se tratan en ¿Podéis imprimir a doble cara, plegar, laminar o usar tinta metálica o blanca?

Contenido que podemos y que no podemos imprimir

Los desnudos se aceptan en todos nuestros estudios.

No estamos preparados para producir imágenes que muestren actividad sexual explícita. Para ese tipo de trabajo encaja mejor un servicio de impresión especializado más pequeño.

La imagen debe ser tuya o debes tener los derechos sobre ella. Consulta ¿Puedo imprimir una imagen que no es mía?

Si tu caso está en el límite, escríbenos antes de hacer el pedido con una breve descripción de la obra. No hace falta que envíes el archivo para preguntar.

¿No sabes si podemos hacerlo?

Envíanos una muestra de la obra en baja resolución y cuéntanos qué tienes en mente a través de la página de contacto, y te diremos si podemos producirlo.

Todo lo que sí hacemos, desde impresiones hasta montaje y enmarcado, figura por tamaño en nuestra lista de precios actual.