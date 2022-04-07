Orden
  • Cómo conseguir gratis las impresiones para tu próxima exposición

Cómo conseguir gratis las impresiones para tu próxima exposición

7 de abril de 2022
Foto: Alex Supran en Unsplash

Gracias a nuestro programa de referidos, podrías imprimir las impresiones de tu próxima exposición gratuitamente en un abrir y cerrar de ojos, ¡es sencillo!

Una vez que hayas hecho un pedido con nosotros utilizando una tarjeta de crédito/débito, obtendrás un código de referencia. Comparte este código con tus amigos para ofrecerles 50% de descuento en su primer pedido (de hasta 60 €). A cambio, tú ganas el 10% de lo que gastan en 12 meses, en forma de crédito de impresión. Además, por cada usuario que refieras, financiaremos el World Land Trust para proteger 25 m2 de hábitat natural.

Confiamos en que tus referidos no sigan utilizando (consulta las reseñas de nuestros clientes), de tal forma que en pocos meses podrás haber ganado suficiente crédito para imprimir gratuitamente. ¡Cuánta más personas refieras, más crédito ganarás!

(1) Inicia sesión en tu cuenta. Encontrarás tu código en la página de inicio

(2) Compártelo en tu sitio web, en las redes sociales, con amigos, ¡sé creativo!

(3) Relájate mientras va incrementando tu crédito

(4) En pocos meses podrás imprimir gratuitamente

Artículos relacionados

7 de abril de 2022
Cómo elegir el tamaño de tus impresiones para la venta online
Lee más
7 de abril de 2022
9 maneras de atraer compradores de arte, según el experto en ventas de arte Nolan Browne
Lee más
7 de abril de 2022
¿La gente compra arte online? Sí, y estas son las razones…
Lee más

theprintspace utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Más información.

***

***