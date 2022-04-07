Gracias a nuestro programa de referidos, podrías imprimir las impresiones de tu próxima exposición gratuitamente en un abrir y cerrar de ojos, ¡es sencillo!
Una vez que hayas hecho un pedido con nosotros utilizando una tarjeta de crédito/débito, obtendrás un código de referencia. Comparte este código con tus amigos para ofrecerles 50% de descuento en su primer pedido (de hasta 60 €). A cambio, tú ganas el 10% de lo que gastan en 12 meses, en forma de crédito de impresión. Además, por cada usuario que refieras, financiaremos el World Land Trust para proteger 25 m2 de hábitat natural.
Confiamos en que tus referidos no sigan utilizando (consulta las reseñas de nuestros clientes), de tal forma que en pocos meses podrás haber ganado suficiente crédito para imprimir gratuitamente. ¡Cuánta más personas refieras, más crédito ganarás!
(1) Inicia sesión en tu cuenta. Encontrarás tu código en la página de inicio
(2) Compártelo en tu sitio web, en las redes sociales, con amigos, ¡sé creativo!
(3) Relájate mientras va incrementando tu crédito
(4) En pocos meses podrás imprimir gratuitamente