Jak zamawiać online, gdy jesteś użytkownikiem creativehub

Przewodnik pokaże Ci krok po kroku, jak zamówić wydruki online, jeśli robiłeś/-aś to już wcześniej: od przesłania plików po dostępne typu druku, podłoża i ram.
Krok 1: Gdzie złożyć zamówienie na naszej stronie internetowej
- Najpierw otwórz naszą stronę internetową.
- Na każdej podstronie znajdziesz przycisk ‘Zamów’ w prawym górnym rogu. Kliknij go.
Krok 2: Zaloguj się do swojego konta creativehub
- Kliknij ‘Zaloguj się’, znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu.
- Zaloguj się do swojego konta creativehub.
Krok 3: Prześlij nowy plik lub użyj istniejącego
- Kliknij ‘Pliki’, znajdujące się w menu po lewej stronie. Zobaczysz podgląd wszystkich obrazów.
- Użyj pliku przesłanego wcześniej, wybierając go poprzez kliknięcie lewego górnego rogu obrazu. Następnie kliknij ‘Zamów’ w menu po prawej stronie.
- Jeśli chcesz przesłać nowe pliki, kliknij ‘Wgraj pliki’, znajdujące się w menu po prawej stronie.
Przeczytaj ten szczegółowy przewodnik dotyczący przygotowywania plików, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje obrazy są gotowe do wydrukowania.
Krok 4: Wybór właściwych opcji
- Po przesłaniu zdjęć generowane są miniatury i pojawiają się wszystkie dostępne usługi.
- Możesz teraz wybrać rozmiar i typ wydruku, a także rodzaj podłoża i oprawy. Cena będzie się zmieniać w zależności od dokonanych wyborów.
Krok 5: Typy papierów
Upewnij się, że wybierasz rodzaj papieru. Jeśli nie zostanie wybrany żaden rodzaj papieru, domyślnie ustawiony zostanie Fuji Matt.
- Kliknij ‘typ druku’, aby wybrać z 11 różnych papierów.
- Mamy 4 papiery typu C-print (C-type), w tym:
- Matt
- Gloss
- Kodak Metallic
- Fuji Flex,
- a także 7 papierów Giclée (FineArt), w tym:
- Epson Semi gloss
- Hahnemühle Bamboo
- Canson Baryta
- Hahnemühle Pearl
- Hahnemühle Photorag
- Hahnemühle German Etching
- Canson Aquarelle Rag.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o różnicy między C-type a Giclée. Jeśli chcesz zobaczyć z bliska różne tekstury i wykończenia papieru, możesz zamówić wzornik papierów na naszej stronie internetowej.
Krok 6: Montaż podłoża i oprawa
Pod sekcją ‘Podłoże i oprawa’ wybierz z kilku opcji montażu podłoża.
Jeśli wybierzesz ręcznie zrobioną ramę o jakości galeryjnej, pojawi się wokół obrazu ramka pomocnicza, która ułatwi Ci wybranie materiału i koloru ramy, pasujących do Twojej pracy.
Należy pamiętać, że czas realizacji zamówienia montażu podłoża wynosi 5 dni roboczych, chyba że zamówisz montaż Acrylic Reverse, którego produkcja trwa 10 dni roboczych.
Czas realizacji ram to 10 dni roboczych.
W poniższym przykładzie zdecydowaliśmy się na papier Giclée (FineArt) Hahnemühle Photo Rag oraz montaż na aluminium z metalową ramą spodnią.
Krok 7: Dodaj do karty
- Gdy dokonasz wszystkich wyborów i jesteś gotowy/-a, aby kontynuować, kliknij ‘Dodaj do koszyka’.
- W Twoim koszyku pojawi się jedna pozycja. Klikając następny obraz, możesz ustawić te same ustawienia pliku lub wprowadzić nowe.
- Kiedy będziesz gotowy/-a do zakupu, kliknij przycisk ‘Koszyk’.
- Na ekranie pojawi się podsumowanie Twojego zamówienia. Kliknij ikony + i -, aby dostosować ilość lub usunąć produkty z koszyka.
- Aby przejść dalej, kliknij ‘kontynuuj’.
Krok 8: Dodaj/edytuj adres wysyłki, rodzaj płatności i metodę dostawy
- Dodaj nowy lub edytuj adres dostawy w sekcji ‘Dane’ > ‘Adres wysyłki’.
- Pod opcją ‘Płatności’ możesz wybrać, czy wolisz używać karty kredytowej/debetowej lub PayPala.
- W polu ‘Metoda dostawy’ wybierz preferowany sposób wysyłki.
Należy pamiętać, że zamówienia montażu podłoża i ram mogą być dostarczone tylko przez kuriera. Sprawdź ten link, aby poznać nasze terminy dostaw wydruków, oprawy i podklejania.
- Jeśli masz dodatkowe instrukcje, dodaj je w polu wiadomości, np. „Proszę nie zwijać w rulon moich wydruków” lub „proszę nie przycinać wydruków Giclée”.
Krok 9: Potwierdzenie zamówienia i wysyłki
- Kliknij ‘złóż zamówienie’, aby dokonać płatności i sfinalizować swoje zamówienie.
- Oprócz potwierdzenia online otrzymasz wiadomość e-mail.
- Gdy Twoje zamówienie będzie gotowe do odbioru, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją.
- Alternatywnie po wysłaniu Twojego wydruku, otrzymasz wiadomość e-mail z numerem do śledzenia przesyłki.
Jeśli chcesz uzyskać idealny wydruk, zapoznaj się z tym artykułem, który wyjaśnia, w jaki sposób wykonać soft proof obrazu za pomocą naszych specjalnych profili ICC.
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