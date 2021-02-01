Jak zamawiać online, gdy jesteś użytkownikiem creativehub

Przewodnik pokaże Ci krok po kroku, jak zamówić wydruki online, jeśli robiłeś/-aś to już wcześniej: od przesłania plików po dostępne typu druku, podłoża i ram.

Krok 1: Gdzie złożyć zamówienie na naszej stronie internetowej

Najpierw otwórz naszą stronę internetową.

Na każdej podstronie znajdziesz przycisk ‘Zamów’ w prawym górnym rogu. Kliknij go.

Krok 2: Zaloguj się do swojego konta creativehub

Kliknij ‘Zaloguj się’, znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu.

Zaloguj się do swojego konta creativehub.

Krok 3: Prześlij nowy plik lub użyj istniejącego

Kliknij ‘Pliki’, znajdujące się w menu po lewej stronie. Zobaczysz podgląd wszystkich obrazów.

Użyj pliku przesłanego wcześniej, wybierając go poprzez kliknięcie lewego górnego rogu obrazu. Następnie kliknij ‘Zamów’ w menu po prawej stronie.

Jeśli chcesz przesłać nowe pliki, kliknij ‘Wgraj pliki’, znajdujące się w menu po prawej stronie.

Przeczytaj ten szczegółowy przewodnik dotyczący przygotowywania plików, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje obrazy są gotowe do wydrukowania.

Krok 4: Wybór właściwych opcji

Po przesłaniu zdjęć generowane są miniatury i pojawiają się wszystkie dostępne usługi.

Możesz teraz wybrać rozmiar i typ wydruku, a także rodzaj podłoża i oprawy. Cena będzie się zmieniać w zależności od dokonanych wyborów.

Krok 5: Typy papierów

Upewnij się, że wybierasz rodzaj papieru. Jeśli nie zostanie wybrany żaden rodzaj papieru, domyślnie ustawiony zostanie Fuji Matt.

Kliknij ‘typ druku’, aby wybrać z 11 różnych papierów.

Mamy 4 papiery typu C-print (C-type), w tym: Matt Gloss Kodak Metallic Fuji Flex,

a także 7 papierów Giclée (FineArt), w tym: Epson Semi gloss Hahnemühle Bamboo Canson Baryta Hahnemühle Pearl Hahnemühle Photorag Hahnemühle German Etching Canson Aquarelle Rag.



Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o różnicy między C-type a Giclée. Jeśli chcesz zobaczyć z bliska różne tekstury i wykończenia papieru, możesz zamówić wzornik papierów na naszej stronie internetowej.

Krok 6: Montaż podłoża i oprawa

Pod sekcją ‘Podłoże i oprawa’ wybierz z kilku opcji montażu podłoża.

Jeśli wybierzesz ręcznie zrobioną ramę o jakości galeryjnej, pojawi się wokół obrazu ramka pomocnicza, która ułatwi Ci wybranie materiału i koloru ramy, pasujących do Twojej pracy.

Należy pamiętać, że czas realizacji zamówienia montażu podłoża wynosi 5 dni roboczych, chyba że zamówisz montaż Acrylic Reverse, którego produkcja trwa 10 dni roboczych.

Czas realizacji ram to 10 dni roboczych.

W poniższym przykładzie zdecydowaliśmy się na papier Giclée (FineArt) Hahnemühle Photo Rag oraz montaż na aluminium z metalową ramą spodnią.



Krok 7: Dodaj do karty

Gdy dokonasz wszystkich wyborów i jesteś gotowy/-a, aby kontynuować, kliknij ‘Dodaj do koszyka’.

W Twoim koszyku pojawi się jedna pozycja. Klikając następny obraz, możesz ustawić te same ustawienia pliku lub wprowadzić nowe.

Kiedy będziesz gotowy/-a do zakupu, kliknij przycisk ‘Koszyk’.

Na ekranie pojawi się podsumowanie Twojego zamówienia. Kliknij ikony + i -, aby dostosować ilość lub usunąć produkty z koszyka.

Aby przejść dalej, kliknij ‘kontynuuj’.

Krok 8: Dodaj/edytuj adres wysyłki, rodzaj płatności i metodę dostawy

Dodaj nowy lub edytuj adres dostawy w sekcji ‘Dane’ > ‘Adres wysyłki’.

Pod opcją ‘Płatności’ możesz wybrać, czy wolisz używać karty kredytowej/debetowej lub PayPala.

W polu ‘Metoda dostawy’ wybierz preferowany sposób wysyłki.



Należy pamiętać, że zamówienia montażu podłoża i ram mogą być dostarczone tylko przez kuriera. Sprawdź ten link, aby poznać nasze terminy dostaw wydruków, oprawy i podklejania.



Należy pamiętać, że zamówienia montażu podłoża i ram mogą być dostarczone tylko przez kuriera. Sprawdź ten link, aby poznać nasze terminy dostaw wydruków, oprawy i podklejania. Jeśli masz dodatkowe instrukcje, dodaj je w polu wiadomości, np. „Proszę nie zwijać w rulon moich wydruków” lub „proszę nie przycinać wydruków Giclée”.

Krok 9: Potwierdzenie zamówienia i wysyłki

Kliknij ‘złóż zamówienie’, aby dokonać płatności i sfinalizować swoje zamówienie.

Oprócz potwierdzenia online otrzymasz wiadomość e-mail.

Gdy Twoje zamówienie będzie gotowe do odbioru, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją.

Alternatywnie po wysłaniu Twojego wydruku, otrzymasz wiadomość e-mail z numerem do śledzenia przesyłki.

Jeśli chcesz uzyskać idealny wydruk, zapoznaj się z tym artykułem, który wyjaśnia, w jaki sposób wykonać soft proof obrazu za pomocą naszych specjalnych profili ICC.

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