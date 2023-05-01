Czy wraz z zamówieniem wydruków otrzymam fakturę VAT?

Faktura VAT za wydruki zamówione online przez creativehub.

Czy otrzymam fakturę VAT?

Tak, prześlemy Ci fakturę za każde zamówienie, które u nas złożysz. Będzie ona zawierać informację, ile podatku od sprzedaży (VAT) zapłacono za dane zamówienie.

Jeśli jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, możesz użyć tych kosztów, aby ubiegać się o zwrot podatku od sprzedaży (VAT).

Jeśli uważasz, że obciążono Cię podatkiem od sprzedaży (VAT) nieprawidłowo, skontaktuj się z jednym z naszych członków zespołu, którzy chętnie Ci pomogą.