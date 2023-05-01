Jakie są koszty dostawy wydruków, podłoża lub ram?

Nasz przewodnik wyjaśnia krok po kroku, jak zamawiać wydruki online, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z theprintspace, od przesłania plików po wybór typu druku, montażu podłoża i oprawy.

Koszty dostawy zamówienia zależą od preferowanej metody wysyłki i adresu wysyłki.

Przy zamawianiu większej ilości wydruków, montażu na określonym podłożu, ram lub podłoża pobieramy opłatę tylko raz.

Dostawa do Wielkiej Brytanii

Ceny za dostawę na terenie Wielkiej Brytanii są następujące:

Royal Mail Signed For®

2 – 5 dni robocze

£5.22 (z VAT-em) – jedynie dla zamówień wydruków



2 – 5 dni robocze £5.22 (z VAT-em) – jedynie dla zamówień wydruków Kurier ekspresowy:

1 – 2 dni robocze

£14.39 (z VAT-em)



1 – 2 dni robocze £14.39 (z VAT-em) Kurier – dostawa tego samego dnia:

W zależności od lokalizacji – dostępna tylko w Londynie

Dostawa poza Wielką Brytanię

W przypadku dostawy poza Wielką Brytanię kliknij tutaj.

Sprawdź ten link, aby dowiedzieć się więcej o czasie dostawy wydruków, podklejonych wydruków oraz ram.

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