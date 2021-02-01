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Jak zamawiać online – nowi klienci

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Nasz przewodnik wyjaśnia krok po kroku, jak zamawiać wydruki online, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z theprintspace, od przesłania plików po wybór typu druku, montażu podłoża i oprawy. 

Krok 1: Gdzie złożyć zamówienie na naszej stronie internetowej 

  • Najpierw odwiedź naszą stronę internetową.
  • Na każdej podstronie znajdziesz przycisk ‘Zamów’ w prawym górnym rogu. Kliknij go. 

Krok 2: Prześlij swoje obrazy 

  • Ponieważ jesteś nowy/-a w theprintspace, masz dwie możliwości:
    1. Kliknij ‘Zaczynamy!’ aby rozpocząć proces składania zamówienia bez posiadania konta.
    2. Kliknij ‘zaloguj / zarejestruj się’ i stwórz konto, na którym możliwe będzie przechowywanie obrazów do szybszego ponownego zamawiania tych samych wydruków, a także wiele więcej…

Po kliknięciu ‘Zaczynamy!’, możesz natychmiast wgrać obrazy, które chcesz wydrukować. Zaznacz pliki do przesłania lub po prostu przeciągnij je i upuść.

Wskazówka: upewnij się, że Twoje pliki są prawidłowo przygotowane do druku

Przeczytaj ten szczegółowy przewodnik dotyczący przygotowywania plików, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje obrazy są gotowe do wydrukowania.

Krok 3: Wybór właściwych ustawień

  • Po przesłaniu zdjęć generowane są miniatury i pojawiają się wszystkie dostępne usługi.
  • Możesz teraz wybrać rozmiar wydruku, typ druku oraz opcje mocowania podłoża i oprawy. Wraz z wprowadzaniem kolejnych ustawień, cena będzie się odpowiednio zmieniać.
  • Użyj rozwijanej funkcji ‘Rozmiar wydruku’, aby dostosować wymiar wydruku i dodać obramowanie. 

Krok 4: Typy papierów

Upewnij się, że wybierzesz rodzaj papieru. Jeśli nie zostanie wybrany żaden papier, praca zostanie wydrukowana automatycznie na papierze Fuji Matt.

  • Kliknij ‘typ druku’, aby wybrać z 11 różnych typu papierów.
  • Mamy 4 papiery C-print (C-type), w tym:
    • Matt
    • Gloss
    • Kodak Metallic
    • Fuji Flex,
  • a także 7 typów papierów Giclée (FineArt), w tym: 
    • Epson Semi gloss
    • Hahnemühle Bamboo
    • Canson Baryta
    • Hahnemühle Pearl
    • Hahnemühle Photorag
    • Hahnemühle German Etching
    • Canson Aquarelle Rag.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o różnicy między C-type a Giclée. Jeśli chcesz zobaczyć z bliska różne tekstury i wykończenia papieru, możesz zamówić wzornik papierów na naszej stronie internetowej.

Krok 5: Montaż podłoża i oprawa

Pod sekcją ‘Podłoże i oprawa’ wybierz z kilku opcji montażu podłoża. 

Jeśli wybierzesz ręcznie robioną ramę jakości galeryjnej, pojawi się ramka wokół obrazu, która ułatwi Ci wybranie materiału i koloru ramy, pasujących do Twojej pracy. 

Należy pamiętać, że czas realizacji zamówienia montażu podłoża wynosi 5 dni roboczych, chyba że zamówisz montaż Acrylic Reverse, którego produkcja trwa 10 dni roboczych. 

Czas realizacji ram to 10 dni roboczych.

W poniższym przykładzie zdecydowaliśmy się na papier Giclée (FineArt) Hahnemühle Photo Rag oraz montaż na aluminium z metalową ramą spodnią. 

Krok 6: Dodaj do karty

  • Gdy dokonasz wszystkich wyborów i jesteś gotowy/-a, aby kontynuować, kliknij ‘Dodaj do koszyka’.
  • W Twoim koszyku pojawi się jedna pozycja. Klikając następny obraz, możesz zastosować te same ustawienia pliku lub wprowadzić inne.
  • Kiedy będziesz gotowy do zakupu, kliknij przycisk ‘Koszyk’.
  • Podsumowanie Twojego zamówienia pojawi się na ekranie. Kliknij ikony + i -, aby dostosować ilość lub usunąć produkty z koszyka.
  • Aby przejść dalej, kliknij ‘kontynuuj’.

Krok 7: Tworzenie konta

  • Jeśli masz już konto, zaloguj się teraz.
  • Jeśli tego nie zrobisz, możesz je utworzyć teraz. Zaletą utworzenia konta jest to, że przechowujemy Twoje pliki w celu ułatwienia ponownego zamawiania. Po powrocie do serwisu wystarczy zalogować się na swoje konto creativehub.
  • Po zalogowaniu się na istniejące lub nowe konto możesz dodać swój adres i szczegóły płatności. Akceptujemy wszystkie popularne karty kredytowe i debetowe oraz PayPal. 

Krok 8: Dodaj/edytuj adres wysyłki, rodzaj płatności i metodę dostawy

  • Adres dostawy możesz dodać lub edytować w sekcji ‘Dane’ > ‘Adres wysyłki’.
  • Pod opcją ‘Płatności’ możesz również wybrać, czy wolisz używać karty kredytowej/debetowej oraz Paypala.
  • W polu ‘Metoda dostawy’ wybierz preferowany sposób wysyłki.

    Należy pamiętać, że zamówienia montażu podłoża i oprawy mogą być dostarczone tylko przez kuriera. Sprawdź ten link, aby poznać nasze terminy dostaw wydruków, oprawy i mocowań.
  • Jeśli masz dodatkowe instrukcje, dodaj je w polu wiadomości, np. „Proszę nie zwijać moich wydruków w rulon” lub „proszę nie przycinać wydruków Giclée”.

Krok 9: Złożenie zamówienia i potwierdzenie wysyłki

  • Kliknij ‘złóż zamówienie’, aby dokonać płatności i sfinalizować swoje zamówienie.
  • Oprócz potwierdzenia online otrzymasz wiadomość e-mail.
  • Gdy Twoje zamówienie będzie gotowe do odbioru, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją.
  • Alternatywnie po wysłaniu Twojego wydruku, otrzymasz wiadomość e-mail z numerem do śledzenia przesyłki. 



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Zaktualizowano 15 kwietnia 2021

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