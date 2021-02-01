Jak zamawiać online – nowi klienci

Nasz przewodnik wyjaśnia krok po kroku, jak zamawiać wydruki online, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z theprintspace, od przesłania plików po wybór typu druku, montażu podłoża i oprawy.

Krok 1: Gdzie złożyć zamówienie na naszej stronie internetowej

Najpierw odwiedź naszą stronę internetową.

Na każdej podstronie znajdziesz przycisk ‘Zamów’ w prawym górnym rogu. Kliknij go.

Krok 2: Prześlij swoje obrazy

Ponieważ jesteś nowy/-a w theprintspace, masz dwie możliwości:

Kliknij ‘Zaczynamy!’ aby rozpocząć proces składania zamówienia bez posiadania konta. Kliknij ‘zaloguj / zarejestruj się’ i stwórz konto, na którym możliwe będzie przechowywanie obrazów do szybszego ponownego zamawiania tych samych wydruków, a także wiele więcej…



Po kliknięciu ‘Zaczynamy!’, możesz natychmiast wgrać obrazy, które chcesz wydrukować. Zaznacz pliki do przesłania lub po prostu przeciągnij je i upuść.

Wskazówka: upewnij się, że Twoje pliki są prawidłowo przygotowane do druku

Przeczytaj ten szczegółowy przewodnik dotyczący przygotowywania plików, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje obrazy są gotowe do wydrukowania.

Krok 3: Wybór właściwych ustawień

Po przesłaniu zdjęć generowane są miniatury i pojawiają się wszystkie dostępne usługi.

Możesz teraz wybrać rozmiar wydruku, typ druku oraz opcje mocowania podłoża i oprawy. Wraz z wprowadzaniem kolejnych ustawień, cena będzie się odpowiednio zmieniać.

Użyj rozwijanej funkcji ‘Rozmiar wydruku’, aby dostosować wymiar wydruku i dodać obramowanie.

Krok 4: Typy papierów

Upewnij się, że wybierzesz rodzaj papieru. Jeśli nie zostanie wybrany żaden papier, praca zostanie wydrukowana automatycznie na papierze Fuji Matt.

Kliknij ‘typ druku’, aby wybrać z 11 różnych typu papierów.

Mamy 4 papiery C-print (C-type), w tym: Matt Gloss Kodak Metallic Fuji Flex,



a także 7 typów papierów Giclée (FineArt), w tym: Epson Semi gloss Hahnemühle Bamboo Canson Baryta Hahnemühle Pearl Hahnemühle Photorag Hahnemühle German Etching Canson Aquarelle Rag.



Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o różnicy między C-type a Giclée. Jeśli chcesz zobaczyć z bliska różne tekstury i wykończenia papieru, możesz zamówić wzornik papierów na naszej stronie internetowej.

Krok 5: Montaż podłoża i oprawa

Pod sekcją ‘Podłoże i oprawa’ wybierz z kilku opcji montażu podłoża.

Jeśli wybierzesz ręcznie robioną ramę jakości galeryjnej, pojawi się ramka wokół obrazu, która ułatwi Ci wybranie materiału i koloru ramy, pasujących do Twojej pracy.

Należy pamiętać, że czas realizacji zamówienia montażu podłoża wynosi 5 dni roboczych, chyba że zamówisz montaż Acrylic Reverse, którego produkcja trwa 10 dni roboczych.

Czas realizacji ram to 10 dni roboczych.

W poniższym przykładzie zdecydowaliśmy się na papier Giclée (FineArt) Hahnemühle Photo Rag oraz montaż na aluminium z metalową ramą spodnią.

Krok 6: Dodaj do karty

Gdy dokonasz wszystkich wyborów i jesteś gotowy/-a, aby kontynuować, kliknij ‘Dodaj do koszyka’.

W Twoim koszyku pojawi się jedna pozycja. Klikając następny obraz, możesz zastosować te same ustawienia pliku lub wprowadzić inne.

Kiedy będziesz gotowy do zakupu, kliknij przycisk ‘Koszyk’.

Podsumowanie Twojego zamówienia pojawi się na ekranie. Kliknij ikony + i -, aby dostosować ilość lub usunąć produkty z koszyka.

Aby przejść dalej, kliknij ‘kontynuuj’.

Krok 7: Tworzenie konta



Jeśli masz już konto, zaloguj się teraz.

Jeśli tego nie zrobisz, możesz je utworzyć teraz. Zaletą utworzenia konta jest to, że przechowujemy Twoje pliki w celu ułatwienia ponownego zamawiania. Po powrocie do serwisu wystarczy zalogować się na swoje konto creativehub.

Po zalogowaniu się na istniejące lub nowe konto możesz dodać swój adres i szczegóły płatności. Akceptujemy wszystkie popularne karty kredytowe i debetowe oraz PayPal.

Krok 8: Dodaj/edytuj adres wysyłki, rodzaj płatności i metodę dostawy

Adres dostawy możesz dodać lub edytować w sekcji ‘Dane’ > ‘Adres wysyłki’.

Pod opcją ‘Płatności’ możesz również wybrać, czy wolisz używać karty kredytowej/debetowej oraz Paypala.

W polu ‘Metoda dostawy’ wybierz preferowany sposób wysyłki.



Należy pamiętać, że zamówienia montażu podłoża i oprawy mogą być dostarczone tylko przez kuriera. Sprawdź ten link, aby poznać nasze terminy dostaw wydruków, oprawy i mocowań.



Należy pamiętać, że zamówienia montażu podłoża i oprawy mogą być dostarczone tylko przez kuriera. Sprawdź ten link, aby poznać nasze terminy dostaw wydruków, oprawy i mocowań. Jeśli masz dodatkowe instrukcje, dodaj je w polu wiadomości, np. „Proszę nie zwijać moich wydruków w rulon” lub „proszę nie przycinać wydruków Giclée”.

Krok 9: Złożenie zamówienia i potwierdzenie wysyłki

Kliknij ‘złóż zamówienie’, aby dokonać płatności i sfinalizować swoje zamówienie.

Oprócz potwierdzenia online otrzymasz wiadomość e-mail.

Gdy Twoje zamówienie będzie gotowe do odbioru, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją.

Alternatywnie po wysłaniu Twojego wydruku, otrzymasz wiadomość e-mail z numerem do śledzenia przesyłki.





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