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Czas realizacji zamówienia

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Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówień wydruków C-type i Giclée, montażu podłoża i oprawy.

W theprintspace oferujemy różnorodną gamę druku archiwalnego, montażu podłoża oraz niestandardowych opcji oprawy. 

Aby Twoje zamówienie zostało wyprodukowane w najwyższej jakości, jego realizacja trwa: 

Drukowanie

2-5 dni

Montaż podłoża

5 dni roboczych*

(*Prosimy pamiętać, że dla podłoża Acrylic Reverse czas produkcji wynosi 10 dni roboczych).

Ramy

10 dni roboczych

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Zaktualizowano 1 listopada 2022

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