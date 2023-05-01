Czas realizacji zamówienia

Szczegółowe informacje na temat czasu realizacji zamówień wydruków C-type i Giclée, montażu podłoża i oprawy.

W theprintspace oferujemy różnorodną gamę druku archiwalnego, montażu podłoża oraz niestandardowych opcji oprawy.

Aby Twoje zamówienie zostało wyprodukowane w najwyższej jakości, jego realizacja trwa:

Drukowanie

2-5 dni

Montaż podłoża

5 dni roboczych*

(*Prosimy pamiętać, że dla podłoża Acrylic Reverse czas produkcji wynosi 10 dni roboczych).

Ramy

10 dni roboczych

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