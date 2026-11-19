Jesteśmy laboratorium druku artystycznego i fotograficznego. Wykonujemy wydruki giclée i C-type na dziewięciu papierach z naszej oferty, a na życzenie podklejamy je lub oprawiamy w ramy. Każdy wydruk to płaski, jednostronny arkusz drukowany z roli, dlatego książki, kartki, prace składane lub dwustronne oraz druk bezpośrednio na metalu, szkle, akrylu czy tkaninie są poza naszą ofertą.

Co wykonujemy

Artystyczne wydruki giclée na siedmiu papierach: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta i Epson Semi-Gloss. Zobacz druk giclée.

na siedmiu papierach: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta i Epson Semi-Gloss. Zobacz druk giclée. Fotograficzne wydruki C-type na dwóch papierach: Fuji Matt i Fuji Gloss. Zobacz druk C-type.

na dwóch papierach: Fuji Matt i Fuji Gloss. Zobacz druk C-type. Podklejanie i oprawa na wymiar, zamawiane razem z wydrukiem. Zobacz podklejanie i oprawę.

Najmniejszy wydruk na każdym papierze to 4" x 6"; największy zależy od papieru, zobacz maksymalne rozmiary wydruków. Nie ma minimalnej wielkości zamówienia. Zamówienia wyceniamy za wydruk, więc możesz zamówić jeden egzemplarz albo pojedynczy prototyp przed większym nakładem. Aktualne ceny znajdziesz w cenniku oraz w koszyku na order.creativehub.io.

Produkty drukowane, których nie wykonujemy

Książki, fotoksiążki, albumy i wszystko, co wymaga oprawy introligatorskiej. Nie zajmujemy się introligatorstwem i nie drukujemy stron książek, stron albumów ani okładek.

Nie zajmujemy się introligatorstwem i nie drukujemy stron książek, stron albumów ani okładek. Prace wielostronicowe lub składane: broszury, programy, foldery, menu i arkusze dwustronne, niezależnie od nakładu.

broszury, programy, foldery, menu i arkusze dwustronne, niezależnie od nakładu. Produkty z kartonu: wizytówki, ulotki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, kartoniki pod produkty oraz kartki dziurkowane lub wycinane wykrojnikiem. Mamy wyłącznie archiwalne papiery artystyczne i fotograficzne, bez kartonów.

wizytówki, ulotki, zaproszenia, kartki okolicznościowe, kartoniki pod produkty oraz kartki dziurkowane lub wycinane wykrojnikiem. Mamy wyłącznie archiwalne papiery artystyczne i fotograficzne, bez kartonów. Papeteria firmowa: papier firmowy i dopasowane komplety kopert.

papier firmowy i dopasowane komplety kopert. Etykiety i naklejki.

Tryptyki tworzone automatycznie: nie mamy produktu, który dzieli jeden obraz na trzy panele.

nie mamy produktu, który dzieli jeden obraz na trzy panele. Certyfikaty autentyczności do zamówienia wydruków. Certyfikaty to funkcja sprzedaży przez sell.creativehub.io.

Mały płaski wydruk to żaden problem. Nie mamy osobnego produktu typu pocztówka, ale możesz zamówić wydruk artystyczny w formacie pocztówki (6" x 4" albo rozmiar niestandardowy, np. 195 x 90 mm) na dowolnym z naszych papierów. Wielu klientów, którzy chcą kartkę okolicznościową, zamawia płaski wydruk w potrzebnym rozmiarze i samodzielnie nakleja go na czystą składaną kartkę.

Materiały, na których nie drukujemy

Papier lub materiały dostarczone przez ciebie, w tym papiery innych producentów, takie jak Colorplan. Nasze drukarki są skalibrowane pod papiery w roli, które mamy na stanie.

w tym papiery innych producentów, takie jak Colorplan. Nasze drukarki są skalibrowane pod papiery w roli, które mamy na stanie. Metal, szkło, akryl lub panele. Dibond i aluminium to podkłady, które znajdują się za papierowym wydrukiem, a akryl nakleja się na lico wydruku. W żadnym z tych przypadków nie jest to druk na samym materiale. Nie wykonujemy bloków akrylowych.

Dibond i aluminium to podkłady, które znajdują się za papierowym wydrukiem, a akryl nakleja się na lico wydruku. W żadnym z tych przypadków nie jest to druk na samym materiale. Nie wykonujemy bloków akrylowych. Płótno zamawiane online. Oferujemy druk na płótnie, ale na razie nie da się go zamówić na stronie; zamawianie online wprowadzamy na początku 2027 roku. Jeśli wcześniej planujesz duże zamówienie na płótnie, skontaktuj się z nami. Nie naciągamy na krosna ani nie oprawiamy płócien dostarczonych przez klientów.

Oferujemy druk na płótnie, ale na razie nie da się go zamówić na stronie; zamawianie online wprowadzamy na początku 2027 roku. Jeśli wcześniej planujesz duże zamówienie na płótnie, skontaktuj się z nami. Nie naciągamy na krosna ani nie oprawiamy płócien dostarczonych przez klientów. Folie i tkaniny: mylar, acetat, folia transparentna, tkanina, wielkoformatowe przezrocza i cyfrowe negatywy do cyjanotypii.

mylar, acetat, folia transparentna, tkanina, wielkoformatowe przezrocza i cyfrowe negatywy do cyjanotypii. Materiały półprzezroczyste i wydruki do lightboxów: welin, kalka kreślarska i wszystko, co ma być podświetlane od tyłu. Do lightboxa lub grafiki na witrynę sklepową wybierz specjalistę, który drukuje na półprzezroczystych materiałach przeznaczonych do podświetlania.

welin, kalka kreślarska i wszystko, co ma być podświetlane od tyłu. Do lightboxa lub grafiki na witrynę sklepową wybierz specjalistę, który drukuje na półprzezroczystych materiałach przeznaczonych do podświetlania. Ekspozycja na zewnątrz. Nic z naszej oferty nie nadaje się do nieosłoniętej ekspozycji na zewnątrz, także podklejanie Acrylic Reverse. Podklejenie nie sprawia, że papierowy wydruk staje się odporny na warunki atmosferyczne; do tego służy winyl, a jego nie wykonujemy.

Nic z naszej oferty nie nadaje się do nieosłoniętej ekspozycji na zewnątrz, także podklejanie Acrylic Reverse. Podklejenie nie sprawia, że papierowy wydruk staje się odporny na warunki atmosferyczne; do tego służy winyl, a jego nie wykonujemy. Papier do wyklejania plakatów. Nasze papiery nie są przeznaczone do wyklejania na klej z mąki (wheat-pasting). Jeśli mimo to chcesz spróbować, zamów jeden pasek testowy i najpierw wypróbuj klej na nim.

Nasze papiery nie są przeznaczone do wyklejania na klej z mąki (wheat-pasting). Jeśli mimo to chcesz spróbować, zamów jeden pasek testowy i najpierw wypróbuj klej na nim. Tektura, karton lub papier plakatowy. Nasze papiery mają gramaturę do 310gsm, więc tektura od 400 do 600gsm jest poza naszą ofertą, podobnie jak lekki papier plakatowy o gramaturze około 90gsm.

Usługi, których nie oferujemy

Edycja, retusz, powiększanie rozdzielczości, rekonstrukcja, kadrowanie ani fotomontaż. Drukujemy plik w takiej postaci, w jakiej go dostarczysz. Możemy sprawdzić wymiary pliku w pikselach i powiedzieć, w jakim największym rozmiarze zalecamy go drukować.

Drukujemy plik w takiej postaci, w jakiej go dostarczysz. Możemy sprawdzić wymiary pliku w pikselach i powiedzieć, w jakim największym rozmiarze zalecamy go drukować. Skanowanie. Zobacz, jak uzyskać skan swojej pracy w wysokiej rozdzielczości.

Zobacz, jak uzyskać skan swojej pracy w wysokiej rozdzielczości. Cyfrowe proofy PDF, paski kontrolne koloru, pasery ani wydruki wzorcowe (match prints). Sposobem na sprawdzenie pliku przed dużym wydrukiem jest fizyczny pasek testowy z twojego własnego obrazu.

Sposobem na sprawdzenie pliku przed dużym wydrukiem jest fizyczny pasek testowy z twojego własnego obrazu. Druk CMYK. Drukujemy z plików RGB (zalecamy Adobe RGB 1998), więc dostarcz plik RGB. Zobacz, jak przygotować plik.

Drukujemy z plików RGB (zalecamy Adobe RGB 1998), więc dostarcz plik RGB. Zobacz, jak przygotować plik. Ciemniowe odbitki srebrowo-żelatynowe. Najbliższe opcje to C-type na Fuji Matt lub Fuji Gloss albo, w przypadku czerni i bieli, giclée na Hahnemühle Pearl lub Photo Rag.

Najbliższe opcje to C-type na Fuji Matt lub Fuji Gloss albo, w przypadku czerni i bieli, giclée na Hahnemühle Pearl lub Photo Rag. Kopie cyfrowe, pliki do pobrania ani kserowanie. Drukujemy wyłącznie z plików, które dostarczasz.

Drukujemy wyłącznie z plików, które dostarczasz. Montaż na miejscu ani wieszanie wystaw. Drukujemy, podklejamy i oprawiamy; wieszaniem zajmuje się twój zespół lub lokalny instalator.

Drukujemy, podklejamy i oprawiamy; wieszaniem zajmuje się twój zespół lub lokalny instalator. Cenniki hurtowe lub branżowe ani programy sponsorskie. Wszyscy płacą ceny podane na stronie. W przypadku bardzo dużego nakładu wyślij specyfikację na info@creativehub.io, a wycenimy ją indywidualnie.

Tusze, powłoki, składanie i przycinanie omawiamy w artykule Czy drukujecie dwustronnie, składacie, laminujecie albo używacie tuszu metalicznego lub białego?

Treści, które możemy i których nie możemy drukować

Nagość jest akceptowana we wszystkich naszych pracowniach.

Nie jesteśmy przygotowani do produkcji obrazów przedstawiających jednoznaczne czynności seksualne. Do takich prac lepiej nadaje się mniejsza, wyspecjalizowana drukarnia.

Musisz być właścicielem obrazu lub mieć do niego prawa. Zobacz Czy mogę wydrukować obraz, do którego nie mam praw?

W przypadku granicznym odezwij się do nas przed zamówieniem i krótko opisz pracę. Nie musisz wysyłać pliku, żeby zapytać.

Nie masz pewności, czy możemy to wykonać?

Wyślij próbkę pracy w niskiej rozdzielczości i napisz, co planujesz, przez stronę kontaktową, a powiemy ci, czy możemy to zrealizować.

Wszystko, co wykonujemy, od wydruków po podklejanie i oprawę, znajdziesz z cenami według rozmiaru w naszym aktualnym cenniku.