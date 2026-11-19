Tylko wtedy, gdy masz zgodę właściciela praw. Zgodnie z naszym regulaminem musisz być jedynym prawnym właścicielem praw własności intelektualnej do każdego przesyłanego obrazu albo mieć odpowiednią licencję. Drukujemy z pliku, który dostarczasz, więc żeby wydrukować cudzy obraz, potrzebujesz licencjonowanego pliku w jakości do druku od tego, kto ma do niego prawa.

Co możemy, a czego nie możemy zrobić

Nie możemy zdobyć dla ciebie obrazu osoby trzeciej, na przykład zdjęcia znanego fotografa albo obrazu należącego do marki.

Nie doradzamy w sprawach licencji ani nie załatwiamy ich za ciebie.

Nie przechowujemy, nie sprzedajemy ani nie licencjonujemy zdjęć prasowych ani archiwów wydawców i nie możemy reprodukować treści z działającej strony internetowej.

Nie możemy drukować materiałów, które naruszają cudze prawa autorskie, znak towarowy lub inną własność intelektualną.

Nasz zespół wsparcia nie może wydawać pisemnych potwierdzeń ani opinii prawnych dotyczących praw autorskich lub przepisów o treściach. Jeśli ich potrzebujesz, zasięgnij porady na własną rękę.

Gdy masz już plik, którego wolno ci używać, prześlij go na order.creativehub.io i zamów jak każdy inny wydruk.

Zdjęcie z gazety

Sprawdź w podpisie pod zdjęciem, kto jest fotografem albo która agencja fotograficzna je dostarczyła. Skontaktuj się z fotografem albo z agencją wymienioną w podpisie. Poproś o licencjonowany plik obrazu w jakości do druku albo o autoryzowany wydruk.

Okładka, strona lub artykuł z gazety

Strony i artykuły gazet są objęte prawami autorskimi wydawcy. Skontaktuj się z redakcją i napisz, o który artykuł lub którą okładkę ci chodzi, podając nagłówek, datę i adres URL, jeśli go masz. Wydawca sam zarządza swoim archiwum i prawami do przedruku.

Stronę możemy wydrukować, jeśli to treść, która należy do ciebie albo na której reprodukcję masz zgodę, na przykład:

twoja własna opublikowana praca;

strona, na którą masz licencję;

indywidualne zlecenie od wydawcy.

Strony skopiowanej z witryny internetowej nie możemy wydrukować bez takiej zgody.

Plakat lub strona ze sklepu z wydrukami wydawcy

Drukujemy i realizujemy zamówienia dla wielu sklepów z wydrukami prowadzonych przez wydawców, ale nie zarządzamy tym, co te sklepy sprzedają. Nie możemy dodać artykułu ani okładki do oferty sklepu, powiedzieć ci, czy dana praca jest dostępna, ani przywrócić plakatu, którego nakład się wyczerpał albo który pochodzi z wcześniejszej premiery. Zapytaj zespół wydawcy. Jeśli udostępni on pracę w swoim sklepie, zamówienie trafi do nas do druku w zwykłym trybie.

Zdjęcia ślubne i portretowe wykonane przez fotografa

Jeśli twoje zdjęcia ślubne zrobił fotograf, potrzebujesz jego zgody na ich wydrukowanie. Prawa autorskie zwykle należą do fotografa, nawet jeśli zdjęcia zostały przez ciebie kupione.

Prace wygenerowane przez AI lub z pomocą AI

Obowiązuje ta sama zasada: praca musi należeć do ciebie albo musisz mieć do niej prawa. Pliki wygenerowane lub powiększone przez AI można drukować, ale powiększanie dodaje piksele, a nie szczegóły, więc traktuj natywny rozmiar pliku przy 300 dpi jako bezpieczny rozmiar wydruku, a zanim zamówisz większy, zamów pasek testowy.

Przygotowanie i zamówienie takiego paska pokazuje krok po kroku poradnik o profesjonalnych wydrukach testowych.

Plik i tak musi mieć jakość do druku

Zrzut ekranu strony internetowej albo zdjęcie pomniejszone przez e-mail lub komunikator nie da dobrego wydruku. Poproś właściciela praw o oryginał w rozdzielczości 300 PPI w rozmiarze, w którym chcesz drukować: mniej więcej 2480 x 3510 pikseli dla A4 albo 3510 x 4960 pikseli dla A3. Drukujemy dokładnie to, co dostajemy, i nie powiększamy ani nie poprawiamy plików. Zobacz, jak przygotować plik do druku, albo przeczytaj o naszej usłudze druku.

Mając już licencjonowany plik, skorzystaj z naszego przewodnika po wyborze profesjonalnych wydruków, który porównuje druk giclée i C-type i ułatwia dobór techniki.