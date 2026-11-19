Nasze papiery mają gramaturę od 231 g/m² do 310 g/m². Najpopularniejszy z nich, Hahnemühle Photo Rag 308 g/m², ma 0,48 mm grubości. Podłoża do montażu mają od 2 mm (Display Card) do 12 mm (MDF), a Dibond ma 3 mm.

Gramatury i powierzchnie papierów

Papier Rodzaj wydruku Gramatura Powierzchnia Hahnemühle Photo Rag Giclée 308 g/m² Gładka, matowa, 100% bawełny, bez widocznej faktury Hahnemühle German Etching Giclée 310 g/m² Matowa, o wyraźnej, nieregularnej fakturze Ilford Cotton Textured Giclée 310 g/m² Matowa, o drobniejszej fakturze, jak papier akwarelowy tłoczony na zimno Canson Baryta Giclée 310 g/m² Lekki połysk, jedwabista powłoka odbijająca światło Hahnemühle Bamboo Giclée 290 g/m² Gładka, matowa, 90% włókna bambusowego i 10% bawełny Hahnemühle Pearl Giclée 285 g/m² Satynowy połysk z delikatną fakturą skórki pomarańczy Epson Semi-Gloss Giclée 260 g/m² Lekki połysk, powłoka żywiczna, fotograficzny charakter Fuji Gloss C-type 246 g/m² Błyszczący papier fotograficzny Fuji Matt C-type 231 g/m² Półmatowa, z lekkim połyskiem i delikatną, groszkowaną fakturą

Cięższe papiery (308 do 310 g/m²) sprawiają w dłoni solidniejsze wrażenie. Lżejsze (231 do 260 g/m²) nadal mają jakość archiwalną, ale w dotyku są bardziej fotograficzne. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze, zobacz, jak wybrać rodzaj wydruku i papieru.

Odcień podłoża papieru, od najcieplejszego do najjaśniejszego

Hahnemühle Bamboo: najcieplejszy odcień, ciepła, kremowa żółć.

najcieplejszy odcień, ciepła, kremowa żółć. Ilford Cotton Textured: ciepła biel.

ciepła biel. Hahnemühle German Etching: lekko ciepła biel.

lekko ciepła biel. Hahnemühle Photo Rag: złamana biel.

złamana biel. Canson Baryta i Epson Semi-Gloss: najjaśniejsze biele.

Gramatury, których nie mamy w ofercie

Nasze najcięższe papiery mają 310 g/m². Nie mamy papieru 350 g/m² ani tektury czy kartonu o gramaturze od 400 do 600 g/m².

Nie mamy lekkiego papieru plakatowego o gramaturze około 90 g/m².

Nie oferujemy osobnego kartonu, choć cięższe papiery fine art mogą dawać podobne wrażenie.

Grubość papieru

Hahnemühle Photo Rag 308 g/m² ma 0,48 mm grubości. Jeśli potrzebujesz grubości innego papieru, napisz nam przez stronę kontaktową, o który papier chodzi i co budujesz, a zdobędziemy dla ciebie dokładną specyfikację. Przy dużym lub powtarzanym zamówieniu zapytaj, zanim się zdecydujesz, żeby od początku uwzględnić wymiary w projekcie.

Grubość podłoży do montażu

Podłoże Grubość Display Card 2 mm Dibond (aluminiowa płyta kompozytowa) 3 mm Foamex 3 mm lub 5 mm Foam Board 5 mm MDF 12 mm

Wydruk na Photo Rag 308 g/m² podklejony na Dibond ma łącznie około 3,48 do 4 mm grubości. Ten zakres uwzględnia warstwę kleju i zwykłe różnice przy montażu, więc przy ciasnej tolerancji przyjmij górną wartość i zostaw niewielki zapas. Opcje montażu znajdziesz na stronie o montażu na podłożu.

Jak obliczyć wysokość stosu do albumu lub pudełka

Weź grubość pojedynczego arkusza papieru. Pomnóż ją przez liczbę arkuszy. Pięćdziesiąt arkuszy papieru o grubości 0,48 mm daje mniej więcej 24 mm. Dodaj kilka milimetrów tolerancji. Stos wydruków rzadko ściska się dokładnie do wyliczonej sumy. Jeśli wydruki są podklejone na Dibond, dodaj 3 mm na każdy wydruk.

Trwałość powierzchni i obchodzenie się z wydrukami

Delikatne powierzchnie: German Etching, Bamboo i Canson Baryta.

German Etching, Bamboo i Canson Baryta. Średnia odporność: Ilford Cotton Textured i Epson Semi-Gloss.

Ilford Cotton Textured i Epson Semi-Gloss. Wysoka odporność: Hahnemühle Pearl, który dobrze sprawdza się też przy montażu na podłożu.

Matowe papiery bawełniane nie mają powłoki, dlatego przy montażu są delikatniejsze niż powlekane papiery na bazie żywicy. Jeśli podklejasz Canson Baryta, dodaj biały margines, żeby chronić szczegóły obrazu przy krawędziach wydruku.

Przy wydrukach wieszanych bez ramy na klipsach najlepiej trzymają kształt papiery 308 do 310 g/m². Wydruki, które będą często brane do rąk, lepiej podkleić na Foamex lub Dibond.

Jeśli chcesz malować po wydruku

Nasze papiery to papiery do druku fine art, a nie papiery zaklejane pod techniki wodne, i nie oferujemy papieru przeznaczonego specjalnie do akwareli.

Hahnemühle Photo Rag 308 g/m² to papier w 100% bawełniany, bezkwasowy, o gładkiej, matowej powierzchni, który nadaje się do malowania akrylami. Farba akrylowa zostaje na powierzchni i nie wsiąka tak, jak w tradycyjny papier malarski.

to papier w 100% bawełniany, bezkwasowy, o gładkiej, matowej powierzchni, który nadaje się do malowania akrylami. Farba akrylowa zostaje na powierzchni i nie wsiąka tak, jak w tradycyjny papier malarski. Hahnemühle German Etching 310 g/m² ma wyraźniejsze ziarno i nadaje się do grubszych warstw farby.

ma wyraźniejsze ziarno i nadaje się do grubszych warstw farby. Przy akwareli lub mocno rozcieńczonej farbie nakładaj lekkie laserunki. Papiery do druku nie są przystosowane do dużej ilości wody i mogą się pofalować.

Każda farba i każde medium zachowuje się na powierzchni wydruku inaczej, dlatego zamów pasek testowy na wybranym papierze i najpierw wypróbuj na nim swoją farbę.

Jak zobaczyć papiery i poczuć je w dłoni

Zamów zestaw próbek z wydrukami A4 na papierach z całej oferty albo pasek testowy 4" x 30" z własnym obrazem na każdym papierze, który bierzesz pod uwagę. Nazwa papieru jest wydrukowana wzdłuż krawędzi każdego paska testowego, więc łatwo je rozróżnisz.

Jak te podłoża wyglądają i jak się je wiesza, zobaczysz na stronie o podklejaniu wydruków, która pokazuje materiały wraz z mocowaniami, takimi jak podramy i listwy.