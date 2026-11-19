Nie. Nasze wydruki powstają wyłącznie w procesie pigmentowym (giclée) i fotograficznym (C-type), po jednej stronie papieru, i opuszczają nas płaskie, niepowlekane i przycięte na prosto. Poniżej wyjaśniamy, co to wyklucza i co możesz zrobić zamiast tego.

Druk dwustronny i tył wydruku

Nie możemy drukować na odwrocie wydruku. Wszystko drukujemy z dużych rol papieru archiwalnego na maszynach, które zadrukowują tylko jedną stronę. To wyklucza arkusze dwustronne i jakikolwiek nadruk z tyłu, w tym numery edycji, tytuły, dane artysty, logo i inne elementy marki.

Nie drukujemy też twoich danych na etykietach samoprzylepnych, które można by nakleić samodzielnie.

Etykiety z tyłu wydruku

Naklejenie etykiety z tyłu wydruku nie wchodzi w zakres standardowego zamówienia. Jeśli etykieta jest niezbędna, na przykład przy zgłoszeniu na konkurs, napisz na info@creativehub.io przed złożeniem zamówienia i podaj:

jaka to etykieta i do czego służy;

czy prześlesz nam etykiety;

w którym miejscu z tyłu ma się znaleźć, jaki ma rozmiar i jak ma być przymocowana.

Z zamówieniem poczekaj na naszą odpowiedź, tak aby każdy wyjątek był najpierw uzgodniony.

Co możesz zrobić zamiast tego

We własnych zamówieniach wydruków: dodaj podpis do pliku przed zamówieniem albo podpisz wydruk ręcznie po odbiorze lub dostawie. Nie oferujemy podpisywania na miejscu w naszych studiach.

dodaj podpis do pliku przed zamówieniem albo podpisz wydruk ręcznie po odbiorze lub dostawie. Nie oferujemy podpisywania na miejscu w naszych studiach. Jeśli sprzedajesz wydruki przez sell.creativehub.io: numer edycji i twój cyfrowy podpis można wydrukować na froncie wydruku, do każdej sprzedaży można dołączyć certyfikat autentyczności, a do paczki można włożyć własną wkładkę. W przypadku edycji limitowanych certyfikat i wydrukowany numer edycji razem zawierają to, co inaczej trafiłoby na odwrót, a kupujący dostaje dokument, który może zachować.

Składanie i bigowanie

Nie składamy ani nie bigujemy wydruków i nie drukujemy na kartonie przeznaczonym do składania, więc składanej okładki menu albo kartki zadrukowanej w środku i na zewnątrz nie wykonamy. Nie polecamy też samodzielnego składania naszych papierów. Papiery giclée są wykonane z włókien bawełny i przeznaczone do prezentacji na płasko; przy składaniu powierzchnia wydruku może popękać.

Tusz metaliczny, złoty, srebrny i biały

Bez tuszu metalicznego, srebrnego i złotego, bez tłoczenia i bez foliowania. Złoty nagłówek w twoim pliku wydrukuje się jako płaski kolor, a nie jako metaliczny czy foliowany.

Złoty nagłówek w twoim pliku wydrukuje się jako płaski kolor, a nie jako metaliczny czy foliowany. Bez białego tuszu i bez podwójnego nadruku. W naszych wydrukach biel to sam papier, więc nie możemy drukować bieli na czarnym ani kolorowym papierze.

Laminowanie, lakier i wykończenia UV

Wydruki i podklejone prace wychodzą od nas bez laminatu. Nie oferujemy laminowania (matowego ani soft-touch), lakierowania, sprayów ochronnych ani uszlachetnień Raised, High-Build i Spot UV. Spraye i laminaty zmieniają fakturę wydruku i głębię kolorów. Aby ocenić, jak powierzchnia papieru znosi odbicia i ślady, zamów pasek testowy własnego obrazu.

Do ochrony wydruku alternatywą jest oprawa za szkłem, a dostępne rodzaje szkła pokazuje strona o ramach na wymiar.

Przycinanie, marginesy i szarpane krawędzie

Każdy wydruk przycinamy ręcznie na gilotynie, więc możliwe są tylko proste cięcia. Nie możemy nadać wydrukom postrzępionych, podartych ani szarpanych krawędzi i nie mamy papierów z szarpaną krawędzią.

Przycinamy zawsze. Nieprzycięte wydruki nie są dostępne.

Aby samodzielnie zrobić szarpaną krawędź, zamów wydruk z białym marginesem, tak aby mieć zapas papieru do oderwania. Zobacz, jak duże robić marginesy.

Marginesy są wyłącznie białe, ponieważ margines to niezadrukowany papier.

Nie dodawaj do pliku spadów ani znaczników cięcia. Zobacz naszą tolerancję przycinania.

Szerszą listę produktów i materiałów spoza naszej oferty znajdziesz w artykule Co theprintspace może, a czego nie może wydrukować lub wykonać? Nasze procesy druku opisujemy na stronie o druku giclée.

To, co drukujemy, znajdziesz na stronie usługi druku giclée, która przedstawia nasze archiwalne papiery artystyczne z tabelą porównawczą i przykładowymi cenami.