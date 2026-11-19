Nie. Nasze wydruki powstają wyłącznie w procesie pigmentowym (giclée) i fotograficznym (C-type), po jednej stronie papieru, i opuszczają nas płaskie, niepowlekane i przycięte na prosto. Poniżej wyjaśniamy, co to wyklucza i co możesz zrobić zamiast tego.
Druk dwustronny i tył wydruku
Nie możemy drukować na odwrocie wydruku. Wszystko drukujemy z dużych rol papieru archiwalnego na maszynach, które zadrukowują tylko jedną stronę. To wyklucza arkusze dwustronne i jakikolwiek nadruk z tyłu, w tym numery edycji, tytuły, dane artysty, logo i inne elementy marki.
Nie drukujemy też twoich danych na etykietach samoprzylepnych, które można by nakleić samodzielnie.
Etykiety z tyłu wydruku
Naklejenie etykiety z tyłu wydruku nie wchodzi w zakres standardowego zamówienia. Jeśli etykieta jest niezbędna, na przykład przy zgłoszeniu na konkurs, napisz na info@creativehub.io przed złożeniem zamówienia i podaj:
- jaka to etykieta i do czego służy;
- czy prześlesz nam etykiety;
- w którym miejscu z tyłu ma się znaleźć, jaki ma rozmiar i jak ma być przymocowana.
Z zamówieniem poczekaj na naszą odpowiedź, tak aby każdy wyjątek był najpierw uzgodniony.
Co możesz zrobić zamiast tego
- We własnych zamówieniach wydruków: dodaj podpis do pliku przed zamówieniem albo podpisz wydruk ręcznie po odbiorze lub dostawie. Nie oferujemy podpisywania na miejscu w naszych studiach.
- Jeśli sprzedajesz wydruki przez sell.creativehub.io: numer edycji i twój cyfrowy podpis można wydrukować na froncie wydruku, do każdej sprzedaży można dołączyć certyfikat autentyczności, a do paczki można włożyć własną wkładkę. W przypadku edycji limitowanych certyfikat i wydrukowany numer edycji razem zawierają to, co inaczej trafiłoby na odwrót, a kupujący dostaje dokument, który może zachować.
Składanie i bigowanie
Nie składamy ani nie bigujemy wydruków i nie drukujemy na kartonie przeznaczonym do składania, więc składanej okładki menu albo kartki zadrukowanej w środku i na zewnątrz nie wykonamy. Nie polecamy też samodzielnego składania naszych papierów. Papiery giclée są wykonane z włókien bawełny i przeznaczone do prezentacji na płasko; przy składaniu powierzchnia wydruku może popękać.
Tusz metaliczny, złoty, srebrny i biały
- Bez tuszu metalicznego, srebrnego i złotego, bez tłoczenia i bez foliowania. Złoty nagłówek w twoim pliku wydrukuje się jako płaski kolor, a nie jako metaliczny czy foliowany.
- Bez białego tuszu i bez podwójnego nadruku. W naszych wydrukach biel to sam papier, więc nie możemy drukować bieli na czarnym ani kolorowym papierze.
Laminowanie, lakier i wykończenia UV
Wydruki i podklejone prace wychodzą od nas bez laminatu. Nie oferujemy laminowania (matowego ani soft-touch), lakierowania, sprayów ochronnych ani uszlachetnień Raised, High-Build i Spot UV. Spraye i laminaty zmieniają fakturę wydruku i głębię kolorów. Aby ocenić, jak powierzchnia papieru znosi odbicia i ślady, zamów pasek testowy własnego obrazu.
Do ochrony wydruku alternatywą jest oprawa za szkłem, a dostępne rodzaje szkła pokazuje strona o ramach na wymiar.
Przycinanie, marginesy i szarpane krawędzie
- Każdy wydruk przycinamy ręcznie na gilotynie, więc możliwe są tylko proste cięcia. Nie możemy nadać wydrukom postrzępionych, podartych ani szarpanych krawędzi i nie mamy papierów z szarpaną krawędzią.
- Przycinamy zawsze. Nieprzycięte wydruki nie są dostępne.
- Aby samodzielnie zrobić szarpaną krawędź, zamów wydruk z białym marginesem, tak aby mieć zapas papieru do oderwania. Zobacz, jak duże robić marginesy.
- Marginesy są wyłącznie białe, ponieważ margines to niezadrukowany papier.
- Nie dodawaj do pliku spadów ani znaczników cięcia. Zobacz naszą tolerancję przycinania.
Szerszą listę produktów i materiałów spoza naszej oferty znajdziesz w artykule Co theprintspace może, a czego nie może wydrukować lub wykonać? Nasze procesy druku opisujemy na stronie o druku giclée.
To, co drukujemy, znajdziesz na stronie usługi druku giclée, która przedstawia nasze archiwalne papiery artystyczne z tabelą porównawczą i przykładowymi cenami.