Wybieraj według tego, jak praca będzie używana. Display Card i Foam Board są lekkie i sprawdzają się w prezentacjach lub przy krótkotrwałej ekspozycji. Foamex i MDF są sztywniejsze i trwalsze. Aluminium i Dibond najlepiej zachowują płaskość i to one są wyborem do prac wystawowych. Acrylic Reverse umieszcza wydruk za przezroczystym Perspexem, co daje wykończenie o wysokim połysku.

W każdym przypadku drukujemy na papierze, a potem łączymy wydruk z podłożem. Nie drukujemy bezpośrednio na Dibond, aluminium, akrylu ani żadnej innej płycie. O tym, czym jest podklejanie na sucho i które podłoża uznaje się za archiwalne, przeczytasz w artykule Podklejanie wydruków na sucho: wprowadzenie.

Porównanie podłoży

Podłoże Grubość Co warto wiedzieć Display Card 2 mm Lekkie. Do prezentacji i krótkotrwałej ekspozycji. Foam Board (Kappa) 5 mm lub 10 mm Lekki rdzeń z pianki, tylko w kolorze białym. Łatwo się wgniata, więc nie nadaje się do prac, które są często przenoszone. Foamex 3 mm lub 5 mm Sztywne PVC, czarne lub białe. Trwalsze niż Foam Board. Często używane na sztalugach albo na ścianach, w które nie wolno wkręcać śrub. MDF 12 mm Sztywne i trwałe, a zarazem najcięższe podłoże. Dobre na ścianę, ale nie do pracy, którą trzeba nosić. Aluminium i Dibond Dibond ma 3 mm Wyjątkowo płaskie i sztywne, więc wydruk się nie wygnie ani nie wypaczy. Najlepszy kompromis między sztywnością a wagą dla panelu, który jest wielokrotnie przenoszony. Dostarczane z listwami lub ramą spodnią z tyłu. Acrylic Reverse Lico z przezroczystego Perspexu 3 mm plus płyta tylna Wydruk przyklejony za akrylem. Tylko C-type Fuji Matt.

Foam Board i Foamex to różne produkty i mają osobne ceny. Jeśli potrzebujesz czarnego podłoża, wybierz Foamex. Zdjęcia każdego wykończenia znajdziesz na stronie o podklejaniu.

Szukasz „Gallery Board”?

Gallery board nie jest ustalonym standardem branżowym i nie mamy w ofercie produktu o tej nazwie. Zwykle chodzi o lekką, sztywną płytę z wydrukiem podklejonym bezpośrednio do powierzchni. Nasze najbliższe odpowiedniki to Display Card, jeśli zależy ci na czymś lekkim, albo Foamex lub MDF, jeśli zależy ci na czymś sztywnym.

Jak wygląda Acrylic Reverse

Obraz oglądasz przez akryl, więc powierzchnia jest gładka i ma wysoki połysk bez względu na papier pod spodem. Akryl dodaje wrażenia głębi i sprawia, że kolory wyglądają żywiej, co pasuje do fotografii i wyrazistych, barwnych prac. Błyszcząca powierzchnia odbija też okna i lampy, więc zastanów się, gdzie praca będzie wisieć. To wykończenie podklejenia, a nie lightbox: obraz nie jest podświetlany od tyłu.

Lico to przezroczysty Perspex 3 mm z polerowanymi krawędziami.

Za wydrukiem znajduje się płyta tylna: White Perspex (biały), Black Perspex (czarny), Aluminium lub Dibond. Wszystkie cztery kosztują tyle samo, a kolor płyty tylnej widać z boku.

Jest sztywne i gotowe do powieszenia.

Wykonujemy je tylko na papierze C-type Fuji Matt. Przy innych papierach ta opcja jest wyłączona.

Akryl chroni powierzchnię wydruku, ale rysuje się łatwiej niż szkło. Czyść go miękką, suchą ściereczką.

Papier i powierzchnia paneli bez szkła

Podklejony wydruk nie ma niczego przed sobą, więc powierzchnia papieru ma znaczenie. Papiery matowe i satynowe ograniczają odblaski w oświetleniu galeryjnym. Papiery C-type są popularnym wyborem do ekspozycji bez osłony, ponieważ obraz znajduje się wewnątrz emulsji, a nie na wierzchu papieru, dzięki czemu są odporniejsze na otarcia. Wydruków ani podklejonych prac nie laminujemy, nie lakierujemy i nie pokrywamy sprayem ochronnym.

Rozmiary, mocowania i narożniki

Krótszy bok wydruku podklejanego na twardym podłożu musi mieć co najmniej 18 cm.

Ceny podklejania są dostępne online do rozmiaru 60 x 96 cali dla Aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board i MDF. Display Card kończy się na 40 x 60 cali.

Listwy montujemy do rozmiaru 40 x 40 cali. Większy panel wisi na aluminiowej ramie spodniej.

Narożniki są wyłącznie proste. Nie oferujemy zaokrąglonych narożników.

Mocowania opisuje artykuł Systemy mocowania dedykowane podklejonym wydrukom.

Ekspozycja na zewnątrz

Nic z tego, co wykonujemy, nie nadaje się do niezadaszonej lub stałej ekspozycji na zewnątrz. Acrylic Reverse nadaje się wyłącznie na krótkotrwałe lub osłonięte wystawy plenerowe.

Zamawianie i czas realizacji

Podklejanie trzeba zamówić razem z wydrukiem. Wydruki do podklejenia powstają z zapasem na przycięcie i ze znacznikami cięcia, aby można je było podkleić dokładnie na gotowy wymiar. Dlatego nie możemy podkleić wydruku dostarczonego wcześniej. Jeśli chcesz najpierw sprawdzić kolory, zamów paski testowe albo wydruk próbny, a potem złóż zamówienie z podklejaniem.

Podłoże dodajesz podczas konfigurowania wydruku na order.creativehub.io. Cena podklejania jest doliczana do ceny wydruku i zależy od rozmiaru i podłoża, a aktualizuje się, gdy zmienisz jedno lub drugie. Orientacyjne ceny znajdziesz w cenniku.

Zamówienie z podklejaniem złożone przed 13:30 czasu brytyjskiego wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych, łącznie z drukiem. Acrylic Reverse wymaga 10 dni roboczych. Studio jest zamknięte w weekendy i brytyjskie dni ustawowo wolne od pracy, więc weź to pod uwagę, licząc wstecz od daty wystawy. Dokładną datę zobaczysz przy składaniu zamówienia.

Podklejanie wykonujemy ręcznie w naszym londyńskim studiu, a podklejone prace wysyłamy z Wielkiej Brytanii, więc przy dostawie do UE mogą zostać naliczone opłaty celne.

Każde z tych podłoży, razem z listwami montażowymi i podramami do zawieszenia, pokazujemy na naszej stronie o podklejaniu fotografii i ilustracji.