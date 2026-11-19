De prijslijst kun je met of zonder btw bekijken, dus controleer naar welk bedrag je kijkt. Het winkelmandje op order.creativehub.io neemt elke twijfel weg: het toont de prijs exclusief btw, de btw en het totaal voordat je betaalt. Of er überhaupt btw wordt berekend, hangt af van waar de bestelling wordt afgeleverd.

Waar de btw wordt getoond

Prijslijst. De pagina heeft een optie voor exclusief / inclusief btw. Controleer welke is geselecteerd voordat je bedragen vergelijkt.

De pagina heeft een optie voor exclusief / inclusief btw. Controleer welke is geselecteerd voordat je bedragen vergelijkt. Winkelmandje. Toont de prijs exclusief btw, de btw en het totaal. De btw wordt bij het afrekenen toegepast waar die verschuldigd is, dus het totaal in het winkelmandje is het volledige bedrag dat je betaalt.

Toont de prijs exclusief btw, de btw en het totaal. De btw wordt bij het afrekenen toegepast waar die verschuldigd is, dus het totaal in het winkelmandje is het volledige bedrag dat je betaalt. Schriftelijke offertes. Bij elk bedrag in een offerte van ons staat of het exclusief of inclusief btw is. Staat dat er niet bij een bedrag dat je hebt gekregen, vraag het ons dan voordat je zelf btw optelt of aftrekt.

Bij elk bedrag in een offerte van ons staat of het exclusief of inclusief btw is. Staat dat er niet bij een bedrag dat je hebt gekregen, vraag het ons dan voordat je zelf btw optelt of aftrekt. Facturen. Elke bestelling levert een factuur op met een uitsplitsing per regel, de btw en de totalen.

Wanneer er btw wordt berekend

We berekenen btw waar de wet dat voorschrijft. De btw geldt voor productie en levering.

Bestellingen die door ons Britse bedrijf worden gefactureerd: 20% voor leveringen naar Groot-Brittannië en het eiland Man. Elders geen btw.

20% voor leveringen naar Groot-Brittannië en het eiland Man. Elders geen btw. Bestellingen die door ons Duitse bedrijf worden gefactureerd: 19% voor leveringen naar Duitsland. Voor andere EU-landen de btw van dat land, of 0% als er in je account een geldig EU-btw-nummer staat van een ander land dan Duitsland. Buiten de EU geen btw.

19% voor leveringen naar Duitsland. Voor andere EU-landen de btw van dat land, of 0% als er in je account een geldig EU-btw-nummer staat van een ander land dan Duitsland. Buiten de EU geen btw. Bestellingen die door ons Amerikaanse bedrijf worden gefactureerd: geen btw.

Als je een btw-nummer hebt

Voeg je nummer toe op de kaart VAT registration (btw-registratie) onder Settings (instellingen). Btw-nummers vul je daar in, nooit op het afrekenformulier.

Een EU-nummer wordt gecontroleerd via de VIES-dienst van de EU. Alleen een gevalideerd nummer wordt gebruikt: zolang een nummer in behandeling of ongeldig is of niet kan worden gecontroleerd, wordt er btw berekend.

Bij een Duits btw-nummer, en bij elke levering naar Duitsland, blijft het 19%.

Een nummer van buiten de EU (een GB-nummer bijvoorbeeld) wordt op je facturen vermeld, maar verandert niets aan de btw die wordt berekend.

Koop je als particulier, laat de kaart dan leeg.

Kan ik de btw terugvragen?

Dat hangt af van je eigen fiscale situatie. Als algemene richtlijn, geen belastingadvies: een btw-plichtig bedrijf kan de btw op zakelijke aankopen normaal gesproken als voorbelasting terugvragen in zijn btw-aangifte, mits het een geldige btw-factuur heeft. Ben je niet btw-plichtig, dan kan dat over het algemeen niet en is de btw onderdeel van je kosten. Je accountant kan bevestigen hoe dit voor jou geldt. Zie ook Kan ik de omzetbelasting (btw) terugvragen op mijn printbestellingen? en Waar vind ik een overzicht van mijn printbestellingen en facturen.

De bedragen voor jouw formaat print, opplakwerk of lijst staan in de prijslijst op onze website.